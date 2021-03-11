World Economic Forum удалил фрагмент с княгиней Ольгой, называвший ее "прародителем РФ"

Авторы решили не переписывать часть про украинскую правительницу, и полностью вырезали ее упоминание из статьи.

Мировой экономический Форум (более известен как экономический форум в Давосе) исправил описание княгини Ольги в статье о 6 женщинах, которые изменили мировую историю. Об этом стало известно в самой статье.

В обновленной версии авторы решили проблему путем удаления части про Святую Ольгу.

"Исправление: предварительная версия статьи содержала упоминания о княгине Ольге. Мы удалили этот кусок из-за противоречивых исторических сведений", — идется в сообщении.

Таким образом в статье осталось пять женщин, которые изменили ход истории:

Императрица Феодора из Греции;

Королева Лилиуокалани, выступавшей в защиту гавайского суверенитета;

Императрица У Цзэтянь, которая управляла Китаем с 690 по 705 годы;

Яа Асантева, защищавшая культуру Ганы во время колонизации британцев;

Сестры Чунг, восставшие во Вьетнаме против господства Китайской империи.

[ + – ] Первоначальное описание княгини Ольги Фото: Скриншот

Напомним, в оригинальной версии статьи княгиню Ольгу Киевскую назвали первой русской монархиней, которая приняла христианство. Ее мужем назвали Ивана, а саму княгиню "прародительницей современной России". На публикацию отреагировал экс-президент Петр Порошенко, который призвал авторов статьи исправить ошибки.

"Вот только Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России, а потому княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское княжество было основано лишь спустя более 300 лет после его смерти", – указал Порошенко.