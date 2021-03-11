World Economic Forum видалив фрагмент із княгинею Ольгою, який називав її "праматір'ю РФ"

Автори вирішили не переписувати частину про українську правительку, і повністю вирізали її згадку зі статті.

Світовий економічний Форум (більш відомий як економічний форум у Давосі) виправив опис княгині Ольги в статті про 6 жінок, які змінили світову історію. Про це стало відомо власне в статті.

В оновленій версії автори вирішили проблему шляхом видалення частини про Святу Ольгу.

"Виправлення: попередня версія статті містила згадки про княгиню Ольгу. Ми видалили цей шматок через суперечливі історичні відомості", — йдеться в повідомленні.

Таким чином у статті залишилося п'ять жінок, які змінили хід історії:

Імператриця Феодора з Греції;

Королева Ліліуокалані, яка виступала на захист гавайського суверенітету;

Імператриця У Цзетянь, яка керувала Китаєм з 690 по 705 роки;

Яаа Асантева, яка захищала культуру Гани під час колонізації британців;

Сестри Чунг, повсталі у В'єтнамі проти панування Китайської імперії.

[ + – ] Первісний опис княгині Ольги Фото: Скриншот

Нагадаємо, в оригінальній версії статті княгиню Ольгу Київську назвали першою російською монархинею, яка прийняла християнство. Її чоловіком назвали Івана, а власне княгиню "праматір'ю сучасної Росії". На публікацію відреагував екс-президент Петро Порошенко, який закликав авторів статті виправити помилки.

"Ось тільки Русь зі столицею в Києві існувала на території сучасних України, Білорусі та Росії, а тому княгиня Ольга ніяк не може вважатися прародителькою Російської Федерації, адже Московське князівство було засноване лише через понад 300 років після його смерті", — вказав Порошенко.