World Economic Forum назвал княгиню Ольгу "прародительницей современной России"

В списке женщин, изменивших мировую историю, украинскую княгиню именуют "российской правительницей"

Мировой Экономический Форум (швейцарская неправительственная организация, наиболее известная проведением ежегодных встреч в Давосе) опубликовал к 8 марта список из шести женщин, изменивших мировую историю. В этом списке есть и княгиня Ольга, которую на сайте Форума назвали "прародительницей современной России"

"Cвятая Ольга Киевская была первой русской монархиней, принявшей христианство, но ее ранние годы жизни были явно не святыми. Княгиня Киевской Руси – прародительница современной России – муж Ольги, Иван был зверски убит вассалами в 945 году. Правящая регентшей у своего сына Ольга отомстила убийцам своего мужа, похоронив одних заживо, а других – заперев в горящих зданиях. Однако позже, во время поездки в Константинополь, Ольга вдохновилась христианским учением и обратилась в христианство. Остаток своей жизни она провела в обращении в свою веру, финансируя социальные программы для бедных и строя больницы. Сегодня она является святой как в католической, так и в восточно-православной церквях", – сказано в описании к портрету княгини Ольги.

[ + – ] Упомнинание о княгине Ольге на сайте Мирового Экономического Форума

На этот факт обратил внимание экс-президент Петр Порошенко.

"Россия привыкла навязывать миру ложь – свое альтернативное видение истории и имперские нарративы. Почетно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно уважают украинские православная и католическая церкви. Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основоположницей современной России, а ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном", – написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, княгиня Ольга действительно была выдающейся правительницей, покорившей мятежные племена и осуществившей первую государственную реформу, а также начавшей прочные дипломатические связи с Западной Европой.

"Вот только Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России, а потому княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское княжество было основано лишь спустя более 300 лет после его смерти", – указал Порошенко.

В связи с вышеизложенным, Петр Порошенко просит команду World Economic Forum немедленно исправить ошибки в описании одной из самых известных женщин в украинской истории, а также "тщательно проверять свои источники".

[ + – ] Сообщение Петра Порошенко

Напомним, ранее в Россотрудничестве классика украинской литературы Шевченко назвали "русско-украинским" поэтом, заявив, что подведение итогов конкурса современных поэтов состоится в "день памяти русско-украинского поэта Тараса Шевченко".

В 2018 году столичные власти планировали установить 18-метровый силуэт княгини Ольги на въезде в Киев со стороны Житомирской трассы. Об этом заявил городской глава столицы Виталий Кличко. Он отметил, что в Киеве продолжается замена старых въездных знаков в город на новые, каждый из которых будет символизировать некую особенность столицы, а княгиня Ольга – как раз и есть одним из таких символов.

А в 2020 году в Киеве демонтировали уникальное панно "Город на семи холмах" — панораму Киевской Руси, с которого на гостей отеля "Турист" смотрели Ярослав Мудрый, княгиня Ольга, Агапит Печерский, Клим Смолятич. Панно украшало гостиницу со дня открытия в 1987 году.