"Русский поэт". В день смерти Шевченко "Россотрудничество" проведет онлайн-чтения в Киеве

"Россотрудничество" собралось провести телемост с Русским домом в центре Киева.

Россотрудничество (федеральное агентство РФ по делам СНГ, а также соотечественников, проживающих за рубежом) сообщило о подведении итогов конкурса современных поэтов.

В своем Telegram-канале агентство проинформировало, что в среду, 10 марта, состоится телемост с Русским домом в Киеве для подведения итогов Международного творческого конкурса современных поэтов.

"Финалисты представят свои работы в формате онлайн-чтений. Произведения победителей войдут в литературный сборник "День Шевченко", который будет издан в России", – говорится в сообщении.

Отметим, что в Россотрудничестве классика украинской литературы Шевченко назвали "русско-украинским" поэтом, заявив, что подведение конкурса состоится в "день памяти русско-украинского поэта Тараса Шевченко".

[ + – ] Сообщение Россотрудничества

А руководитель Россотрудничества Евгений Примаков назвал Тараса Шевченко у себя в Телеграм-канале "замечательным, прекрасным и русским, и украинским поэтом, писателем, художником, который вырос как творец в России и навсегда вписан в великую русскую культуру".

Ранее сообщалось, что на официальной странице президента Владимира Зеленского в Фейсбуке пост, посвященный 207-ой годовщине со дня рождения Тараса Шевченко проиллюстрировали портретом, на котором изображен не поэт, а неизвестный человек.

Также мы писали, что во вторник, 9 марта, в день рождения поэта, писателя и художника Тараса Шевченко в Украине создали "цифрового Тараса Шевченко": виджет для смартфонов, позволяющий найти пространство для его трехмерной анимации, где ее затем можно расположить и дать возможность "пообщаться" с пользователями.

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Флоренции Дарио Нарделли открыли памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Открытие памятника приурочили к 207 дню рождения Шевченко. Над проектом работал украинский скульптор Олег Пинчук. Изготовили памятник на средства украинских меценатов, которые подарили памятник Флоренции.

Фокус сообщал, что селе Подпечеры Ивано-Франковской области неизвестные осквернили памятник Тарасу Шевченко в канун 207-летия со дня рождения Кобзаря.

"Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря", — написал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.