У Зеленского пост ко дню рождения Шевченко проиллюстрировали портретом неизвестного (фото)

Пользователи недоумевают, почему у президента в посте о Шевченко оказалось совершенно другое лицо. Как выяснилось позже — это картина, нарисованная поэтом.

Пост, посвященный 207-ой годовщине со дня рождения классика украинской литературы Тараса Шевченко, на официальной странице президента Владимира Зеленского в Фейсбуке проиллюстрировали портретом, на котором изображен не поэт, а неизвестный человек.

В публикации отмечается, что Шевченко – это не только "старый дедушка в кожухе" и цитаты с веточками калины и колосками, но и "зажигательная смесь энергии, духа, борьбы, драйва. Его творчество — это и классика, и мейнстрим одновременно". В публикации его также называют "суперзвездой", "крутым" и "современным".

Зеленский добавил, что в этом году Шевченковскую премию вручат не в традиционные Шевченковские дни, а 20 мая 2021 года – в 60-ю годовщину ее основания.

В конце публикации размещен портрет мужчины и строфа из стиха Шевченко, в котором тот призывает любить Украину всегда.

В комментариях пользователи недоумевают, что в публикации вместо Шевченко делает изображение неизвестного мужчины.

На самом деле это – работа Тараса Григорьевича, который, кроме поэтического таланта обладал и художественным мастерством. Рисунок выполнен акварелью на бристольском картоне в Санкт-Петербурге. Специалисты датировали портрет 1837-1838 годами. Эта картина хранится в Национальном музее Тараса Шевченко.

[ + – ] "Портрет неизвестного" авторства Тараса Шевченко Фото: Википедия

Напомним, Зеленский прокомментировал попытки депутатов "Слуги народа" изменить языковой закон и напомнил, что Конституции единственным государственным языком указан украинский. По его мнению, все люди, которые сейчас поднимают вопрос о языке, религии или национальности "хотят хайпануть" и привести к расколу общества.

Ко дню рождения Кобзаря мэр Киева Виталий Кличко и мэр Флоренции Дарио Нарделли открыли памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Над проектом работал украинский скульптор Олег Пинчук. Изготовили памятник на средства украинских меценатов, которые подарили памятник Флоренции.