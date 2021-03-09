У Зеленського пост до дня народження Шевченка проілюстрували портретом невідомого (фото)

Користувачі дивуються, чому в президента в пості про Шевченка опинилася зовсім інша особа. Як з'ясувалося пізніше — це картина, намальована поетом.

Пост, присвячений 207-й річниці від дня народження класика української літератури Тараса Шевченка, на офіційній сторінці президента Володимира Зеленського у Фейсбуці проілюстрували портретом, на якому зображений не поет, а невідомий чоловік.

У публікації наголошується, що Шевченко — це не тільки "старий дідусь у кожусі" і цитати з гілками калини і колосками, а й "запальна суміш енергії, духу, боротьби, драйву. Його творчість — це і класика, і мейнстрім одночасно". У публікації його також називають "суперзіркою", "крутим" і "сучасним".

Зеленський додав, що в цьому році Шевченківську премію вручать не в традиційні Шевченківські дні, а 20 травня 2021 року — у 60-ту річницю її заснування.

У кінці публікації розміщений портрет чоловіка і строфа з вірша Шевченка, у якому той закликає любити Україну завжди.

У коментарях користувачі дивуються, що в публікації замість Шевченка робить зображення невідомого чоловіка.

Насправді це — робота Тараса Григоровича, який, крім поетичного таланту, мав і художню майстерність. Малюнок виконаний аквареллю на Бристольському картоні в Санкт-Петербурзі. Фахівці датували портрет 1837-1838 роками. Ця картина зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка.

[ + – ] "Портрет невідомого" авторства Тараса Шевченка Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, що Зеленський прокоментував спроби депутатів "Слуги народу" змінити мовний закон і нагадав, що Конституцією єдиною державною мовою вказано українську. На його думку, усі люди, які зараз порушують питання про мову, релігію або національність "хочуть хайпанути" і призвести до розколу суспільства.

До дня народження Кобзаря мер Києва Віталій Кличко і мер Флоренції Даріо Нарделлі відкрили пам'ятник українському поету Тарасу Шевченку. Над проектом працював український скульптор Олег Пінчук. Виготовили пам'ятник на кошти українських меценатів, які подарували пам'ятник Флоренції.