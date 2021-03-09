Зеленский рассказал о защите украинского языка и языкового закона: "Хотят хайпануть"

Секретарь СНБО Данилов, в свою очередь, предложил сделать английский язык "вторым в Украине".

Украинский язык абсолютно защищен на уровне государства, поэтому языковое законодательство не нуждается в правках. 9 марта президент Украины Владимир Зеленский выразил свое мнение на пресс-конференции Всеукраинского форума "Украина 30", передает "Интерфакс-Украина".

Он прокомментировал попытки депутатов "Слуги народа" изменить законы и напомнил, что Конституции единственным государственным языком указан украинский. По его мнению, все люди, которые сейчас поднимают вопрос о языке, религии или национальности "хотят хайпануть" и привести к расколу общества.

"Я считаю, что вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен", — высказался Зеленский во время форума. — "Если тот или иной закон не нравится депутатам, и не важно, из какой они партии, если они видят в этом вопросе несправедливость — это нормально говорить об этом, но должен быть общественный диалог".

В рамках форума языковую проблему обсудил также секретарь СНБО Алексей Данилов. По его мнению, в Украине нужно вести второй государственный язык для защиты от России.

"Английский язык должен быть обязательно вторым языком в Украине для того, чтобы мы были защищены от атак Российской Федерации", — подчеркнул Данилов. — "Знание молодежью английского языка является залогом независимости нашего государства. Английский язык должен использоваться с детского садика, в школе".

Секретарь отметил, что в Украине очень много изучают английский язык, но лишь немногих хорошо его знают и используют.

Ранее Владимир Зеленский заявил о создании в Украине специального центра для противодействия дезинформации, такая структура появится в ближайшем будущем. По словам президента, центр станет международным хабом в сфере информационной безопасности. Кроме того, в школах должны преподавать медиаграмотность, чтобы украинцы с детства учились критически мыслить.

Ранее в Харькове фракция "Европейская солидарность" выгнала депутата областного совета Александра Дорошенко, который говорил на русском языке во время заседания. Руководство политической силы решило, что политик нарушил языковой закон.