Зеленський розповів про захист української мови і мовний закон: "Хочуть хайпанути"

Секретар РНБО Данилов, зі свого боку, запропонував зробити англійську мову "другою в Україні".

Українська мова абсолютно захищена на рівні держави, тому мовне законодавство не потребує правки. 9 березня президент України Володимир Зеленський висловив свою думку на прес-конференції Всеукраїнського форуму "Україна 30", передає "Інтерфакс-Україна".

Він прокоментував спроби депутатів "Слуги народу" змінити закони і нагадав, що Конституцією єдиною державною мовою вказана українська. На його думку, всі люди, які зараз порушують питання про мову, релігію або національність "хочуть хайпанути" і привести до розколу суспільства.

"Я вважаю, що питання мови зараз не на часі, вважаю, що українська мова повністю захищена", — висловився Зеленський під час форуму. — "Якщо той чи інший закон не подобається депутатам, і не важливо, з якої вони партії, якщо вони бачать в цьому питанні несправедливість — це нормально говорити про це, але повинен бути громадський діалог".

У рамках форуму мовну проблему обговорив також секретар РНБО Олексій Данилов. На його думку, в Україні потрібно вести другу державну мову для захисту від Росії.

"Англійська мова повинна бути обов'язково другою мовою в Україні для того, щоб ми були захищені від атак Російської Федерації", — підкреслив Данилов. — "Знання молоддю англійської мови є запорукою незалежності нашої держави. Англійська мова повинна використовуватися з дитячого садка, у школі".

Секретар зазначив, що в Україні дуже багато людей вивчають англійську мову, але лише небагато добре його знають і використовують.

Раніше Володимир Зеленський заявив про створення в Україні спеціального центру для протидії дезінформації, така структура з'явиться в найближчому майбутньому. За словами президента, центр стане міжнародним хабом у сфері інформаційної безпеки. Крім того, у школах повинні викладати медіаграмотність, щоб українці з дитинства вчилися критично мислити.

Раніше в Харкові фракція "Європейська солідарність" вигнала депутата обласної ради Олександра Дорошенка, який говорив російською мовою під час засідання. Керівництво політичної сили вирішило, що політик порушив мовний закон.