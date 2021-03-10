Шевченка в Росії назвали "російсько-українським" поетом

"Росспівробітництво" також збирається видати збірник "День Шевченко".

Росспівробітництво (федеральне агентство РФ у справах СНД, а також співвітчизників, які проживають за кордоном) повідомило про підбиття підсумків конкурсу сучасних поетів.

У своєму Telegram-каналі агентство поінформувало, що в середу, 10 березня, відбудеться телеміст із Російським домом у Києві для підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів.

"Фіналісти представлять свої роботи в форматі онлайн-читань. Твори переможців увійдуть до літературного збірника "День Шевченко", який буде виданий в Росії", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в Росспівробітництві класика української літератури Шевченка назвали "російсько-українським" поетом, заявивши, що підбиття конкурсу відбудеться в "день пам'яті російсько-українського поета Тараса Шевченка".

[ + – ] Повідомлення Росспівробітництва

Раніше повідомлялося, що на офіційній сторінці президента Володимира Зеленського у Фейсбуці допис, присвячений 207-й річниці від дня народження Тараса Шевченка проілюстрували портретом, на якому зображений не поет, а невідомий чоловік.

Також ми писали, що у вівторок, 9 березня, у день народження поета, письменника та художника Тараса Шевченка в Україні створили "цифрового Тараса Шевченка": віджет для смартфонів, що дозволяє визначити місце для його тривимірної анімації, де її потім можна розташувати і дати можливість "поспілкуватися" з користувачами.

Мер Києва Віталій Кличко та мер Флоренції Даріо Нарделлі відкрили пам'ятник українському поету Тарасу Шевченку. Відкриття пам'ятника приурочили до 207 дня народження Шевченка. Над проектом працював український скульптор Олег Пінчук. Виготовили пам'ятник на кошти українських меценатів, які подарували пам'ятник Флоренції.

Фокус повідомляв, що в селі Підпечери Івано-Франківської області невідомі осквернили пам'ятник Тарасу Шевченку напередодні 207-річчя від дня народження Кобзаря.

"Під Будинком культури відрізали голову пам'ятнику Тарасу Шевченку! Очевидно, вандали "приурочили" свої дії до дня народження нашого Кобзаря", — написав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.