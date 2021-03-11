World Economic Forum назвав княгиню Ольгу "праматір'ю сучасної Росії"

У списку жінок, які змінили світову історію, українську княгиню іменують "російською правителькою"

Світовий Економічний Форум (швейцарська неурядова організація, найбільш відома проведенням щорічних зустрічей у Давосі) опублікував до 8 березня список з шести жінок, що змінили світову історію. У цьому списку є і княгиня Ольга, яку на сайті Форуму назвали "праматір'ю сучасної Росії"

"Cвята Ольга Київська була першою російською монархинею, яка прийняла християнство, але її ранні роки життя були явно не святими. Княгиня Київської Русі — праматір сучасної Росії — чоловік Ольги, Іван був по-звірячому вбитий васалами в 945 році. Будучи регентшею у свого сина Ольга помстилася вбивцям свого чоловіка, поховавши одних заживо, а інших — замкнувши в палаючих будівлях. Однак пізніше, під час поїздки до Константинополя, Ольга надихнулася християнським вченням і прийняла християнство. Решту свого життя вона провела у своїй вірі, фінансуючи соціальні програми для бідних і будуючи лікарні. Сьогодні вона є святою як у католицькій, так і в східно-православній церкві", — сказано в описі до портрету княгині Ольги.

[ + – ] Згадка про княгиню Ольгу на сайті Світового Економічного Форуму

На цей факт звернув увагу екс-президент Петро Порошенко.

"Росія звикла нав'язувати світу брехню — своє альтернативне бачення історії та імперські наративи. Почесно, що в цей список увійшла і наша княгиня Ольга, рівноапостольна свята, чию пам'ять одночасно поважають українські православна і католицька церкви. Уявіть моє обурення, коли я прочитав, що Всесвітній форум іменує нашу княгиню російською правителькою і засновницею сучасної Росії, а її чоловіка, князя Ігоря, вирішили охрестити Іваном", — написав Порошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, княгиня Ольга дійсно була видатною правителькою, яка підкорила бунтівні племена і здійснила першу державну реформу, а також почала міцні дипломатичні зв'язки із Західною Європою.

"Ось тільки Русь зі столицею в Києві існувала на території сучасних України, Білорусі та Росії, а тому княгиня Ольга ніяк не може вважатися праматірʼю Російської Федерації, адже Московське князівство було засновано лише через понад 300 років після його смерті", — вказав Порошенко.

У зв'язку з вищевикладеним, Петро Порошенко просить команду World Economic Forum негайно виправити помилки в описі однієї з найвідоміших жінок в українській історії, а також "ретельно перевіряти свої джерела".

[ + – ] Повідомлення Петра Порошенка

Нагадаємо, що раніше в Росспівробітництві класика української літератури Шевченка назвали "російсько-українським" поетом, заявивши, що підведення підсумків конкурсу сучасних поетів відбудеться в "день пам'яті російсько-українського поета Тараса Шевченка".

У 2018 році столична влада планувала встановити 18-метровий силует княгині Ользі на в'їзді до Києва з боку Житомирської траси. Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що в Києві триває заміна старих в'їзних знаків у місто на нові, кожен з яких символізуватиме якусь особливість столиці, а княгиня Ольга — якраз і є одним з таких символів.

А у 2020 році в Києві демонтували унікальне панно "Місто на семи пагорбах" — панораму Київської Русі, з якої на гостей готелю "Турист" дивилися Ярослав Мудрий, княгиня Ольга, Агапіт Печерський, Клим Смолятич. Панно прикрашало готель з дня відкриття в 1987 році.