Подозреваемого в похищении человека бывшего главу "Укрбуда" Микитася выпустили из СИЗО

Суд решил изменить меру пресечения бывшему главе строительной компании после ходатайства адвоката.

Бывшего главу строительной компании "Укрбуд" и нардепа 8 созыва ВРУ Максима Микитася выпустили из СИЗО. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева 12 марта 2021 года. Об этом написал сам Микитась на своей странице в Facebook.

"Еду домой! К дочерям, к жене. Затем к моей любимой маме… Меня арестовали за полтора часа до Нового года, а сейчас вот вышел на улицу — а здесь почти такая же новогодняя погода", — написал Микитась.

Его адвокат Артур Гарбиэлян отметил, что суд решил изменить меру пресечения и освободить Микитася из-под стражи после соответствующего ходатайства.

Отметим, в СИЗО Микитась оказался по подозрению в похищении юриста Олега Мирошниченко.

Так, утром 29 декабря следователи Нацполиции провели обыски в доме у бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася, который фигурирует в производстве о махинациях с квартирами для Нацгвардии. Сообщалось, что обыск проводился в рамках уголовного производства о похищении человека.

31 декабря 2020 года стало известно, что суд арестовал Микитася без права внесения залога.

В начале декабря стало известно, что НАБУ занимается расследованием производства касательно замглавы ОП Олега Татарова из-за его возможной причастности к фальсификациям экспертизы в производстве против Микитася. Сообщалось, в частности, что антикоррупционные органы считали, что Татаров мог договориться о написании положительной экспертизы для компании "Укрбуд", которая якобы показывала, что у компании нет убытков.