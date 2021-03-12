Телеканал ICTV заблюрил надпись "Аваков - черт" на футболке в сюжете о стендап-комиках (видео)

Слова о главе МВД Украины зарисовывали каждый раз, когда футболка появлялась в кадре.

Сотрудники телеканала ICTV заблюрили слова "Аваков — черт" на футболке сценариста "Телебачення Торонто" Влада Капицы, который стал одним из героев их сюжета о стендап-комиках в Украине. Об этом рассказал сам Капица на своей странице в Twitter.

На футболке комика было написано "Волю Стерненко, Аваков — черт". Слова о главе МВД Украины зарисовывали каждый раз, когда Капица появлялся в кадре.

"На самом деле это не блюр, это Аваков силой мысли размывает нам зрение", — так иронично прокомментировал эту историю сам комик.

Телеканал ICTV входит в медиагруппу StarLightMedia, которая принадлежит украинскому миллиардеру Виктору Пинчуку.

Отметим, "Аваков — черт" стал одним из главных лозунгов несогласных с деятельностью нынешнего главы главы МВД Арсена Авакова. В частности, эти слова можно было часто слышать во время митингов в поддержку Сергея Стерненко, подозреваемых в убийстве Павла Шеремета и других заключенных.

Напомним, в недавнем интервью телеканалу "1+1" глава МВД на вопрос журналистки "Аваков — черт?" ответил: "А, может, Аваков — ангел, потому что терпит это? В том числе и такое отношение. Потому что у меня такая работа, что иногда нужно быть твердым, а иногда — человечным, но часто — жестким. И когда на нас наезжают или несправедливо критикуют".