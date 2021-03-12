Телеканал ICTV заблюрив напис "Аваков — чорт" на футболці в сюжеті про стендап-коміків (відео)

Слова про голову МВС України замальовували щоразу, коли футболка з'являлася в кадрі.

Співробітники телеканалу ICTV заблюрили слова "Аваков — чорт" на футболці сценариста "Телебачення Торонто" Влада Капіци, який став одним з героїв їхнього сюжету про стендап-коміків в Україні. Про це розповів сам Капіца на своїй сторінці у Twitter.

На футболці коміка було написано "Волю Стерненку, Аваков — чорт". Слова про голову МВС України замальовували щоразу, коли Капіца з'являвся в кадрі.

"Насправді це не блюр, це Аваков силою думки розмиває нам зір", — так іронічно прокоментував цю історію сам комік.

Телеканал ICTV входить до медіагрупи StarLightMedia, яка належить українському мільярдерові Віктору Пінчуку.

Зазначимо, що "Аваков — чорт" став одним з головних гасел незгодних з діяльністю нинішнього голови МВС Арсена Авакова. Зокрема, ці слова можна було часто чути під час мітингів на підтримку Сергія Стерненка, підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета та інших ув'язнених.

Нагадаємо, що в недавньому інтерв'ю телеканалу "1 + 1" голова МВС на запитання журналістки "Аваков — чорт?" відповів: "А, може, Аваков — ангел, тому що терпить це? У тому числі і таке ставлення. Тому що в мене така робота, що іноді потрібно бути твердим, а іноді — людяним, але часто — жорстким. І коли на нас наїжджають чи несправедливо критикують".