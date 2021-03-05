Зов улиц. Как связаны митинги за Стерненко и законопроекты Зеленского о трансформации судов

23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам колонии по делу о похищении в 2015 году Сергея Щербича, местного депутата от партии "Родина". После этого в поддержку осужденного по всей стране прокатилась волна протестов, снова подняв тему судебной реформы.

По разным подсчетам, в субботу, 27 февраля, возле Офиса президента собрались до 2 тыс. человек. Организаторы анонсировали бессрочный протест до тех пор, пока власть не проведет справедливое расследование дела Стерненко, но по факту митинг продлился около трех часов. Акция сильно отличалась от той, что была во вторник, 23 февраля, когда митингующие требовали освободить Стерненко, а тональность протеста отчасти пытались задать близкие к партии Петра Порошенко силы — "Рух опору капітуляції" и "Демократична сокира".

Напомним, что тогда пятый президент поддержал активистов через соцсети, а среди требований митингующих было принятие закона о коллаборантах. Масла в огонь подлили слова Сергея Стерненко о том, что президент Владимир Зеленский в июне ­2019-го предлагал ему должность в правоохранительных органах, чтобы замять дело, а во время последнего судебного заседания в Одессе якобы звонил активисту. Эту информацию подтвердил его адвокат Маси Найем, хотя в пресс-службе главы государства ее опровергли.

Новое требование

Теперь ключевым требованием стала судебная реформа, в том числе перезагрузка Высшего совета правосудия с проведением прозрачного конкурса по формированию его нового состава. Об этом в начале акции 27 февраля Фокусу сообщил Виталий Шабунин, председатель правления Центра противодействия коррупции. Бывший министр иностранных дел Павел Климкин также подтвердил, что происходящее у Офиса президента — "это не только про Стерненко, а про реванш всей системы, без перезагрузки которой не будет ни безопасности, ни справедливости".

Одними из инициаторов новых требований стали нардепы от партии "Голос". В частности, Ярослав Юрчишин, который 24 февраля анонсировал сбор подписей за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой. Фокусу парламентарий сообщил, что его инициативу широко поддерживают представители других фракций, среди которых есть нардепы "Слуги народа".

"В первую очередь протестующие должны требовать полноценной судебной реформы, которая началась в 2016 году, но так и не завершилась", — считает Юрчишин.

Жаль, что президент до сих пор не понял, что проблема не в отсутствии судей, а в отсутствии справедливости Центр противодействия коррупции Галина Чижик

Митингующие вели себя миролюбиво, что выглядело неожиданно по сравнению с акцией 23 февраля, когда правоохранители не подпускали людей к Офису президента, а протестующие взбирались на крышу проходной, чтобы прорваться к зданию. Тогда один из участников митинга, бывший нардеп Владимир Парасюк, даже сорвал с правоохранителя шлем. В субботу Парасюка на акции не было.

После того как активисты пошумели на Банковой, скандируя лозунги "Аваков — черт" и "Венедиктову в отставку", они маршем прошли к Офису генпрокурора, по пути взрывая петарды. Там устроили фаер-шоу, после чего объявили об окончании акции и анонсировали следующую на 9 марта, когда в Киеве состоится съезд судей, на котором должны выбрать четырех новых членов Высшего совета правосудия.

Фальшивая реформа

История с приговором Сергею Стерненко разделила "Слуг народа". Около 20 из них подписались под коллективным письмом, в котором заявили о политизации дела Стерненко и необходимости срочно провести судебную реформу. В частности, этого требуют Виталий Безгин, Елизавета Богутская, Никита Потупаев, Елизавета Ясько и Егор Чернев. В тот же день "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о коллаборантах. А вот Максим Бужанский из СН уличное давление на судей раскритиковал, подчеркнув, что на самом деле никакой политизации дела Стерненко нет.

Протестую­щие должны требовать полноценной судебной реформы, которая началась в 2016 году, но так и не завершилась народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин

Диаметрально противоположные заявления нардепов спровоцировали конфликт внутри президентской фракции, но в итоге все согласились, что реформировать суды нужно.

Незадолго до митингов в поддержку Сергея Стерненко Владимир Зеленский зарегистрировал три законопроекта, касающихся трансформации судебной ветви власти. Это произошло после того, как МВФ жестко раскритиковал Украину за отсутствие подвижек в данном направлении. Напомним, что эффективная судебная система — краеугольный камень для Фонда, без которого он практически не выдает кредитов. Прежде всего речь идет о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП) — ключевых органов, контролирующих систему в целом.

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Эксперты в сфере судопроизводства к этим инициативам Зеленского относятся скептически. "Очень жаль, что президент до сих пор не понял, что проблема не в отсутствии судей, а в отсутствии справедливости, — комментирует Галина Чижик из Центра противодействия коррупции. — Даже миллион новых судей, избранных негодяями из ВККС и ВСП, ситуации не изменят".

По ее словам, законопроект главы государства о перезапуске Высшего совета правосудия скорее рассчитан на то, чтобы пустить пыль в глаза западным партнерам, а не по-настоящему трансформировать судебную систему. Это, говорит Чижик, видно хотя бы по тому, как президент предлагает создать этический совет для оценивания доброчестности кандидатов в ВСП. В частности, он хочет, чтобы в него вошли три делегата от Совета судей и три международных эксперта. Но поскольку решения в этом совете будут приниматься большинством, то представители Совета судей, отказываясь голосовать за кандидата, которого поддерживают международные эксперты, без проблем заблокируют этот процесс. Соответственно, назначить порядочных членов в Высший совет правосудия, которые реально станут бороться с коррупцией судей, будет неимоверно сложно.