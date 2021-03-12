"Отключим воду и тепло": мэр Тернополя пригрозил нарушителям карантина

Предпринимателям, по словам главы города, нужно "несколько недель потерпеть", несмотря на желание работать во время ограничений.

В Тернополе планируют отключать воду, отопление и другие коммунальные услуги в учреждениях, в которых нарушают карантин. В первую очередь это касается развлекательных заведений и ночных клубов. Об этом мэр Сергей Надал рассказал в видеоотчете на своей странице в Facebook.

По словам градоначальника, контролирующие органы фиксируют многочисленные нарушения со стороны частных предприятий.

"Особенно развлекательные заведения, ночные заведения нарушают карантинные требования, чем создают угрозу распространения инфекции", – сказал Надал.

Правоохранители уже получили поручение усилить контроль за соблюдением карантина. При этом городские власти также решили наказывать нарушителей.

"В случае необходимости, тем заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, будет идти речь об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей", – сообщил Надал.

Он также добавил, что понимает предпринимателей, которые не хотят прекращать свою деятельность, но нужно "несколько недель потерпеть".

Как уточняет пресс-служба Тернопольского городского совета, в Тернополе, который находится в "оранжевой" зоне карантина, силовики 7 и 8 марта провели рейды по клубам.

По информации начальника Тернопольского отдела полиции Сергея Осадца, несмотря на действующие запреты, в развлекательных заведениях продолжают проводить массовые мероприятия. В частности, зафиксировано скопление от 100 до 200 человек, что является недопустимым.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области жители болеют COVID-19 по третьему разу.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что третья волна коронавируса, которая уже началась, может привести к введению очередного локдауна.