"Відключимо воду і тепло": мер Тернополя пригрозив порушникам карантину

Підприємцям, за словами голови міста, потрібно "декілька тижнів потерпіти", незважаючи на бажання працювати під час обмежень.

У Тернополі планують відключати воду, опалення та інші комунальні послуги в установах, у яких порушують карантин. У першу чергу це стосується розважальних закладів та нічних клубів. Про це мер Сергій Надал розповів у відеозвіті на своїй сторінці у Facebook.

За словами градоначальника, контролювальні органи фіксують численні порушення з боку приватних підприємств.

"Особливо розважальні заклади, нічні заклади порушують карантинні вимоги, чим створюють загрозу поширення інфекції", — сказав Надал.

Правоохоронці вже отримали доручення посилити контроль за дотриманням карантину. При цьому міська влада також вирішила карати порушників.

"У разі потреби тим закладам, де буде доведено, що їхня робота сприяє поширенню інфекції, якщо вони не будуть прислухатися до рекомендацій, йтиметься про відключення подачі води, роботи каналізації, тепла та інших мереж", — повідомив Надал.

Він також додав, що розуміє підприємців, які не хочуть припиняти свою діяльність, але потрібно "декілька тижнів потерпіти".

Як уточнює прес-служба Тернопільської міської ради, у Тернополі, який наразі в "помаранчевій" зоні карантину, силовики 7 і 8 березня провели рейди по клубах.

За інформацією начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Осадца, незважаючи на чинні заборони, у розважальних закладах продовжують проводити масові заходи. Зокрема, зафіксовано скупчення від 100 до 200 осіб, що є неприпустимим.

Раніше повідомлялося, що в Тернопільській області жителі хворіють на COVID-19 по третьому разу.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що третя хвиля коронавірусу, яка вже почалася, може призвести до введення чергового локдауну.