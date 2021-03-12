Агрессия РФ: российская сторона незаконно удерживает почти 400 украинцев, - Денисова

По словам омбудсмена, большинство из удерживаемых на территории РФ и оккупированного Крыма — представители крымскотатарской национальности.

Людмила Денисова, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, во время общения с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым заявила, что на сегодняшний день, 12 марта, Россия и подконтрольные им боевики незаконно удерживают 382 украинца. Об этом сообщается на Facebook-странице Денисовой.

"На сегодня в незаконном заключении на временно оккупированной части Донбасса находятся 268 наших сограждан, а 114 граждан Украины пока незаконно удерживаются в местах несвободы на территории Российской Федерации и во временно оккупированном Крыму", — сказано в публикации Денисовой.

Отмечается, что большинство из незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации и оккупированного Крыма граждан Украины — 78 из 114 — являются представителями крымскотатарской национальности.

Также, по словам Денисовой, за годы оккупации обучение на украинском языке в школах Крыма сократилось в 50 раз (до 249 учеников), а на крымскотатарском языке обучаются всего 3% от общего количества школьников на полуострове (около 6 400 учеников).

Недавно стало известно, что лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву продлили запрет на въезд на территорию России и оккупированного ею Крыма до 2034 года. Тот, комментируя эту новость, отметил, что "до 2034 года его уже не будет на этом свете, так же, как не будет и оккупации".

3 марта 2021 года стало известно, что суд в России приговорил проукраинского крымчанина к 5 годам лишения свободы из-за того, что тот якобы собирался устроить "теракт для возвращения Крыма в Украину".