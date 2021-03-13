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Политика Съезд партии "Слуга народа"

В Киеве начался съезд партии "Слуга народа" с участием Зеленского (фото, видео)

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Владимир Зеленский, слуга народа, партия
Фото: Скриншот | Президент Владимир Зеленский традиционно упомянул о достижениях политсилы

В зал людей пускали строго по списку и через металлические рамки, а на входе дежурят сотрудники УГО, полиции и нацгвардейцы.

В субботу, 13 марта, в киевском КВЦ "Парковый" начался съезд партии "Слуга народа", передает телеграмм-канал "Политика Страны".

В нем принимают участие депутаты Верховной Рады, представители местных советов от "Слуги народа", а также делегаты от каждой из областей. На мероприятие строго по списку, люди заходили через металлические рамки, а у входа в КВЦ дежурила полиция, сотрудники УГО и нацгвардейцы.

Такие меры безопасности не в последнюю очередь были обусловлены тем, что на съезд приехал президент Владимир Зеленский. Участие в его работе также принимают председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На заседании планируют рассмотреть организационные и программные вопросы. В частности, по словам главы политсилы Александра Корниенко, будет обсуждаться новая редакция Устава партии и проведение выборов в руководящие органы на его основе, а также Доктрина политической партии "Слуга народа", которая сочетает в себе основные и практические вопросы будущей деятельности партии.

съезд, "Слуга народа"
съезд, "Слуга народа"
съезд, "Слуга народа"
съезд, "Слуга народа"
съезд, "Слуга народа"
съезд, "Слуга народа"

Кроме того, на съезде состоится презентация молодежного организации партии и женского крыла партии — "Зе! Молодежка" и "Зе! Женщины".

Выступая перед участникам мероприятия, Зеленский обратился к присутствующим, назвав их не депутатами или традиционным "дамы и господа", а "слугами народа". В своей речи он упомянул, что те, кто раньше называл партию последними словами, сейчас "набиваются в друзья", а бывшие друзья поливают политсилу "последними словами". По его словам, партия очищается от "засланных казачков и случайных людей".

"Неважно, кто против нас, важно за кого мы. Партия — должна быть источником инициатив, идей, а это – свыше 40 миллионов граждан Украины. И благодаря их поддержке мы меньше чем за два года сделали то, что другие политики обещали, а потом благополучно сливали, чтобы снова обещать и снова сливать", – заявил Зеленский.

Во время выступления президента охрана не хотела пропускать в зал депутата "Слуги народа" Юрия Камельчука из-за того, что он не прошёл регистрацию. Народный избранник повздорил с охранником, который представился, как "гражданин Украины", и заявил, что тот препятствует его депутатской деятельности.

Напомним, накануне Зеленский выступил с обращением к народу, в котором прокомментировал последние решения Совета национальной безопасности и обороны. Он назвал закрытые телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik "дезинформационными батальонами", анонсировал расследования по незаконному присвоению недр, подчеркнул, что Украина поддерживает введение США санкций против олигарха Игоря Коломойского.