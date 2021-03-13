В Киеве начался съезд партии "Слуга народа" с участием Зеленского (фото, видео)

В зал людей пускали строго по списку и через металлические рамки, а на входе дежурят сотрудники УГО, полиции и нацгвардейцы.

В субботу, 13 марта, в киевском КВЦ "Парковый" начался съезд партии "Слуга народа", передает телеграмм-канал "Политика Страны".

В нем принимают участие депутаты Верховной Рады, представители местных советов от "Слуги народа", а также делегаты от каждой из областей. На мероприятие строго по списку, люди заходили через металлические рамки, а у входа в КВЦ дежурила полиция, сотрудники УГО и нацгвардейцы.

Такие меры безопасности не в последнюю очередь были обусловлены тем, что на съезд приехал президент Владимир Зеленский. Участие в его работе также принимают председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На заседании планируют рассмотреть организационные и программные вопросы. В частности, по словам главы политсилы Александра Корниенко, будет обсуждаться новая редакция Устава партии и проведение выборов в руководящие органы на его основе, а также Доктрина политической партии "Слуга народа", которая сочетает в себе основные и практические вопросы будущей деятельности партии.

Кроме того, на съезде состоится презентация молодежного организации партии и женского крыла партии — "Зе! Молодежка" и "Зе! Женщины".

Выступая перед участникам мероприятия, Зеленский обратился к присутствующим, назвав их не депутатами или традиционным "дамы и господа", а "слугами народа". В своей речи он упомянул, что те, кто раньше называл партию последними словами, сейчас "набиваются в друзья", а бывшие друзья поливают политсилу "последними словами". По его словам, партия очищается от "засланных казачков и случайных людей".

"Неважно, кто против нас, важно за кого мы. Партия — должна быть источником инициатив, идей, а это – свыше 40 миллионов граждан Украины. И благодаря их поддержке мы меньше чем за два года сделали то, что другие политики обещали, а потом благополучно сливали, чтобы снова обещать и снова сливать", – заявил Зеленский.

Во время выступления президента охрана не хотела пропускать в зал депутата "Слуги народа" Юрия Камельчука из-за того, что он не прошёл регистрацию. Народный избранник повздорил с охранником, который представился, как "гражданин Украины", и заявил, что тот препятствует его депутатской деятельности.

Напомним, накануне Зеленский выступил с обращением к народу, в котором прокомментировал последние решения Совета национальной безопасности и обороны. Он назвал закрытые телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik "дезинформационными батальонами", анонсировал расследования по незаконному присвоению недр, подчеркнул, что Украина поддерживает введение США санкций против олигарха Игоря Коломойского.