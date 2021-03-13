У Києві розпочався з'їзд партії "Слуга народу" за участю Зеленського (фото, відео)

У зал людей пускали строго за списком і через металеві рамки, а на вході чергували співробітники УДО, поліції та нацгвардійці.

З'їзд партії "Слуга народу" стартував о 11:00 13 березня в КВЦ "Парковий", передає телеграм-канал "Политика Страны".

У ньому приймають участь депутати Верховної Ради, представники місцевих рад від "Слуги народу", а також делегати від кожної з областей. На захід строго за списком, люди заходили через металеві рамки, а біля входу в КВЦ чергувала поліція, співробітники УДО і нацгвардійці.

Такі заходи безпеки не в останню чергу були зумовлені тим, що на зʼїзд приїхав президент Володимир Зеленський. Участь в роботі зʼїзду також беруть голова Верховної Ради Дмитро Разумков, перший віце-спікер Руслан Стефанчук, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

На засіданні планують розглянути організаційні та програмні питання. Зокрема, за словами глави політсили Олександра Корнієнка, буде обговорюватися нова редакція Статуту партії та проведення виборів до керівних органів на його основі, і Доктрина політичної партії "Слуга народу", яка поєднує в собі основні та практичні питання майбутньої діяльності партії.

Також на зʼїзді відбудеться презентація молодіжного осередку партії та жіночого крила партії — Зе! Молодіжка і Зе! Жінки.

Виступаючи перед учасниками заходу, Зеленський звернувся до присутніх, назвавши їх не депутатами або традиційним "пані та панове", а "слугами народу". У своїй промові він згадав, що ті, хто раніше називав партію останніми словами, зараз "набиваються в друзі", а колишні друзі поливають політсилу "останніми словами". За його словами, партія очищається від "засланих козачків і випадкових людей".

"Неважливо, хто проти нас, важливо за кого ми. Партія — повинна бути джерелом ініціатив, ідей, а це — понад 40 мільйонів громадян України. І завдяки їх підтримці ми менш ніж за два роки зробили те, що інші політики обіцяли, а потім благополучно зливали, щоб знову обіцяти і знову зливати ", — заявив Зеленський.

Під час виступу президента охорона не хотіла пропускати в зал депутата "Слуги народу" Юрія Камельчука через те, що він не пройшов реєстрацію. Народний обранець посварився з охоронцем, який представився, як "громадянин України", та заявив, що той перешкоджає його депутатській діяльності.

Нагадаємо, напередодні Зеленський виступив зі зверненням до народу, в якому прокоментував останні рішення Ради національної безпеки і оборони. Він назвав закриті телеканали "112 Україна", NewsOne і Zik "дезінформаційними батальйонами", анонсував розслідування щодо незаконного присвоєння надр, підкреслив, що Україна підтримує введення США санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського.