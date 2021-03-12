"Украина дает сдачи". Зеленский прокомментировал последние решения СНБО (видео)

Глава государства предупредил, что заседание Совета 11 марта – не последнее.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к народу, в котором прокомментировал последние решения Совета национальной безопасности и обороны.

"Не секрет, что последние решения СНБО вызвали значительный резонанс. Одобрение в обществе и, разумеется, возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свои фамилии и свой бизнес. Сегодня я подведу промежуточные итоги, расставлю точки над "и" и простым языком объясню вам — нашим гражданам Украины, что происходит", — говорит Зеленский, добавив, что он описал бы этот процесс тремя словами: "Украина дает сдачи".

По его словам, пока украинцы верили в справедливость, "кто-то присваивал себе недра, трубопроводы, стратегические предприятия и даже Конституционный суд" — "все, что плохо лежит".

Президент назвал закрытые телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik "дезинформационными батальонами" и упрекнул предыдущую власть, почему они не сделали то же самое. "Возможно, они действовали по логике "мухи — отдельно, конфеты — отдельно", — говорит Зеленский.

Зеленский также анонсировал расследования по незаконному присвоению недр.

"И, не менее важно, — выяснить, при каких обстоятельствах в 2015 году, в эпоху гетманства всем известно кого, в частной собственности оказался государственный нефтепровод длиной почти полторы тысячи километров… Граждане должны знать, на каких условиях и каким образом были получены те или иные ресурсы", — сказал президент, добавив, что было поручено вернуть в государственную собственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс".

Зеленский объявил об аудите по законности получения недр в частное пользование и сообщил, что в будущем могут быть "судебные дела" по этим вопросам. "Кто сделал это законно — бояться нечего. Результаты аудита будут представлены обществу".

Кроме того, президент заявил, что Украина поддерживает введение США санкций против олигарха Игоря Коломойского.

"Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс", — сообщил он.

По словам Зеленского, без разницы какая фамилия у бизнесмена, однако он должен быть готов работать законно и прозрачно.

"А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно — ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и в дальнейшем — создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих. Первое — поддерживается. Второе — заканчивается", — говорит украинский лидер.

Президент также упомянул о Стратегии деоккупации Крыма, которую одобрил СНБО на своем последнем заседании.

"Утверждена государственная Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме", — заявил Зеленский.

Он добавил, что нужно разобраться с вопросом: кто создал условия для оккупации Крыма.

"Вместе с тем, когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014 годе, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений", — сообщил он.

Президент сказал, что Украина хочет самостоятельно принимать решения для своей защиты.

"Но в первую очередь мы сами должны себя защищать, вместо нас этого никто не сделает. И Украина может самостоятельно принимать решения, чтобы себя защитить и восстановить справедливость. Может. Хочет. И будет. А тем, кто еще в этом сомневается… до следующих заседаний Совета национальной безопасности и обороны", — подытожил украинский лидер.

Напомним, главное следственное управление СБУ уже начало досудебное расследование в отношении должностных лиц органов государственной власти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 годах.

По итогам заседания СНБО, которое состоялось 11 марта, было принято решение поручить СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Среди 236 проголосовавших за ратификацию этого документа оказались, в том числе: Владимир Литвин, Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Андрей Деркач и Олег Царев.

Ранее СМИ написали, что подготовкой Харьковских соглашений, за проверку обстоятельств ратификации которых возьмется СБУ, якобы занимался Руслан Демченко. Сейчас он работает первым заместителем секретаря СНБО.