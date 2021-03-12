"Україна дає здачі". Зеленський прокоментував останні рішення РНБО (відео)

Голова держави попередив, що засідання Ради 11 березня — не останнє.

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до народу, в якому прокоментував останні рішення Ради національної безпеки і оборони.

"Не секрет, що останні рішення РНБО викликали значний резонанс. Схвалення в суспільстві і, зрозуміло, обурення тих, хто знаходить в рішеннях РНБО свої прізвища і свій бізнес. Сьогодні я підібʼю проміжні підсумки, розставлю крапки над "і" і простою мовою поясню вам — нашим громадянам України, що відбувається", — говорить Зеленський, додавши, що він описав би цей процес трьома словами: "Україна дає здачі".

За його словами, поки українці вірили в справедливість, "хтось привласнював собі надра, трубопроводи, стратегічні підприємства і навіть Конституційний суд" — "все, що погано лежить".

Президент назвав закриті телеканали "112 Україна", NewsOne і Zik "дезінформаційними батальйонами" і дорікнув попередній владуі, чому вони не зробили те ж саме. "Можливо, вони діяли за логікою" мухи — окремо, цукерки — окремо", — говорить Зеленський.

Зеленський також анонсував розслідування щодо незаконного присвоєння надр.

"І, що не менш важливо, — з'ясувати, за яких обставин у 2015 році, в епоху гетьманування всім відомо кого, в приватній власності виявився державний нафтопровід довжиною майже півтори тисячі кілометрів... Громадяни повинні знати, на яких умовах і яким чином були отримані ті чи інші ресурси", — сказав президент, додавши, що було доручено повернути в державну власність нафтопровід" ПрикарпатЗахідтранс ".

Зеленський оголосив про аудит з питань законності отримання надр у приватне користування і повідомив, що в майбутньому можуть бути "судові справи" з цих питань. "Хто зробив це законно — боятися нічого. Результати аудиту представлять суспільству".

Крім того, президент заявив, що Україна підтримує введення США санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського.

"Ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти. Щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому ми чітко бачимо різницю між поняттями "великий бізнес" і "олігархічний клас", — повідомив він.

За словами Зеленського, без різниці яке прізвище у бізнесмена, проте він повинен бути готовий працювати законно і прозоро.

"А ось прізвища тут не мають ніякої різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ або будь-який інший. Важливо одне — ти готовий працювати законно і прозоро або хочеш і надалі — створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів і інших державних службовців. Перше — підтримується. Друге — закінчується ", — говорить український лідер.

Президент також згадав про Стратегію деокупацію Криму, яку схвалив РНБО на своєму останньому засіданні.

"Затверджено державну Стратегія деокупацію і реінтеграції Криму та Севастополя. Тим, хто на щось розраховував, можу сказати: забудьте про те, що Україна забуде про Крим", — заявив Зеленський.

Він додав, що потрібно розібратися з питанням: хто створив умови для окупації Криму.

"Разом з тим, коли ми говоримо про деокупацію, логічно також розібратися: хто і як створив умови для окупації? І йдеться не тільки про 2014 рік, а й про прийняття так званих Харківських угод", — повідомив він.

Президент сказав, що Україна хоче самостійно приймати рішення для свого захисту.

"Але в першу чергу ми самі повинні себе захищати, замість нас цього ніхто не зробить. І Україна може самостійно приймати рішення, щоб себе захистити і відновити справедливість. Може. Хоче. І буде. А тим, хто ще в цьому сумнівається... до наступних засідань Ради національної безпеки і оборони", — підсумував український лідер.

Нагадаємо, головне слідче управління СБУ вже почало досудове розслідування щодо посадових осіб органів державної влади за фактом вчинення державної зради у 2008-2010 роках.

За підсумками засідання РНБО, яке відбулося 11 березня, прийняли рішення доручити СБУ зайнятися вивченням "обставин", через які 27 квітня 2010 року тодішні народні депутати України проголосували за ратифікацію Харківських угод. Серед 236 тих, хто проголосував за ратифікацію цього документа виявилися, зокрема: Володимир Литвин, Ринат Ахметов, Ігор Палиця, Вадим Столар, Віталій Хомутинник, Микола Злочевський, Андрій Деркач і Олег Царьов.

Раніше ЗМІ написали, що підготовкою Харківських угод, за перевірку обставин ратифікації яких візьметься СБУ, нібито займався Руслан Демченко. Зараз він працює першим заступником секретаря РНБО.