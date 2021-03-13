Законопроект о местном референдуме доработают на следующей неделе, - Стефанчук (видео)

Во время выступления он заверил, что "слуги народа" готовы объехать большинство общин, чтобы познакомить людей с инициативой.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на съезде партии "Слуга народа" 13 марта сообщил, что на следующей неделе будет доработан текст законопроекта о местном референдуме.

"Вы знаете, что принят закон о всеукраинском референдуме. И буквально на следующей неделе, я очень надеюсь, мы приведем к финализации законопроект о местном референдуме. Мы хотим выставить его на сайте Верховной Рады для национального обсуждения", – заявил он.

Политик подчеркнул, что под эгидой президента депутаты готовы посетить если не все, то подавляющее большинство территориальных общин, чтобы пообщаться с людьми на местах и представить им свое видение местного референдума.

"Это даст возможность сказать, что прямая демократия в Украина существует, что власть, которую представляем мы, действует не просто в пределах и способом, а в первую очередь в интересах народа Украины, соответствующей территориальной общины", – отметил Стефанчук.

Нардеп добавил, что появится соответствующая IТ-программа для отображения в режиме онлайн 24/7 выполнения той карты, которую запланировали "Слуги народа". Она также будет определять лиц, не соответствующих тем или иным критериям, что позволит премировать лучших и прощаться с худшими.

"Все это получится только тогда, когда мы будем сильные. И я верю, что тот лозунг, что "Мы вместе сможем все", он обязательно воплотится не только в программе партии "Слуга народа", в программе президента, а найдет отклик в наших душах, потому что только вместе мы сможем удовлетворить извечную жажду украинского народа на три вещи: честность, доверие и справедливость! Дай Бог нам это сделать! Спасибо, слава Украине!", – закончил свое выступление депутат.

Напомним, на съезд партии прибыли не только народные депутаты, но и представители "Слуги народа" из местных советов, а также делегаты от каждой из областей. Всех участников пропускали через металлические рамки и строго по списку.

В кулуарах съезда журналисты "поймали" главу фракции Давида Арахамию и расспросили его о поездке на Мальдивы.