Законопроект про місцевий референдум доопрацюють на наступному тижні, - Стефанчук (відео)

Під час виступу він запевнив, що "слуги народу" готові обʼїхати більшість громад, щоб познайомити людей з ініціативою.

Перший віце-спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук на з'їзді партії "Слуга народу" 13 березня повідомив, що наступного тижня буде доопрацьовано текст законопроекту про місцевий референдум.

"Ви знаєте, що ухвалений закон про всеукраїнський референдум. І буквально наступного тижня, я дуже сподіваюся, ми приведемо до фіналізації законопроект про місцевий референдум. Ми хочемо виставити його на сайті Верховної Ради для національного обговорення", — заявив він.

Політик підкреслив, що під егідою президента депутати готові відвідати якщо не всі, то переважну більшість територіальних громад, щоб поспілкуватися з людьми на місцях і представити їм своє бачення місцевого референдуму.

"Це дасть можливість сказати, що пряма демократія в Україні існує, що влада, яку представляємо ми, діє не просто в межах та у спосіб, а в першу чергу в інтересах народу України, відповідної територіальної громади", — відзначив Стефанчук.

Нардеп також додав, що з'явиться відповідна IТ-програма для відображення в режимі онлайн 24/7 виконання тієї карти, яку запланували "Слуги народу". Вона ще й визначатиме осіб, які не відповідають тим чи іншим критеріям, що дозволить преміювати кращих і прощатися з гіршими.

"Все це вийде тільки тоді, коли ми будемо сильні. І я вірю, що те гасло, що "Ми разом зможемо все", воно обов'язково втілиться не тільки в програмі партії "Слуга народу", в програмі президента, а знайде відгук у наших душах, тому що тільки разом ми зможемо задовольнити одвічну спрагу українського народу на три речі: чесність, довіру і справедливість! Дай Бог нам це зробити! Дякую, слава Україні! ", — закінчив свій виступ депутат.

Нагадаємо, на з'їзд партії прибули не тільки народні депутати, а й представники "Слуги народу" з місцевих рад, а також делегати від кожної з областей. Всіх учасників пропускали через металеві рамки і суворо за списком.

У кулуарах з'їзду журналісти "зловили" главу фракції Давида Арахамія і розпитали його про поїздку на Мальдіви.