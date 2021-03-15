"Слугу народа" Никитину внесли в Реестр коррупционеров за назначение мужа помощником

Суд признал нардепа виновной и постановил выплатить штраф в размере 3 400 грн. Кроме супруга, в помощниках также нашли бывшую визажистку.

Нардеп фракции "Слуга народа" Марина Никитина оказалась в Реестре коррупционеров. Печерский районный суд Киева признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП ("Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов").

Суд признал, что нардеп допустила реальный конфликт интересов, подав прошение на имя первого заместителя руководителя Аппарата Верховной Рады взять на работу своим помощником-консультантом своего супруга Александра Никитина.

Также Печерский райсуд принял решение наложить на "слугу народа" штраф в размере двухсот необлагаемых минимум доходов граждан, то есть 3 400 грн.

[ + – ] "Слуга народа" Марина Никитина попала в Реестр коррупционеров Фото: скриншот

По информации издания kp.ua, помощником Никитиной в сентябре 2019 года стал не только ее муж Александр, но и Виктория Гужва, основной профессией которой до этого была "визажист". Месячная заработная плата каждого из них должна была составлять около 17 тыс. грн.

Впрочем, на текущий момент, судя странице нардепа на сайте ВРУ, Александр Никитин и Виктория Гужва более не являются ее помощниками.

Напомним, недавно нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий нарушил ПДД, неправильно припарковав свое авто. В итоге его транспортное средство забрал эвакуатор.

Отметим, 12 марта глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия был уличен в нарушении правил стоянки и оплатил штраф в размере 510 гривен.