"Слугу народу" Нікітіну внесли до Реєстру корупціонерів через її чоловіка

Суд визнав нардепа винною в порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів та оштрафував на 3 400 грн.

Нардеп фракції "Слуга народу" Марина Нікітіна опинилася в Реєстрі корупціонерів. Печерський районний суд Києва визнав її винною в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП ( "Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів").

Суд визнав, що нардеп допустила реальний конфлікт інтересів, подавши прохання на ім'я першого заступника керівника Апарату Верховної Ради взяти на роботу своїм помічником-консультантом свого чоловіка Олександра Нікітіна.

Також Печерський райсуд прийняв рішення накласти на "слугу народу" штраф у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімум доходів громадян, тобто 3 400 грн.

[ + – ] "Слуга народу" Марина Нікітіна потрапила до Реєстру корупціонерів Фото: скриншот

За інформацією видання kp.ua, помічником Нікітіної у вересні 2019 року став не тільки її чоловік Олександр, а й Вікторія Гужва, основною професією якої до цього була "візажист". Місячна заробітна плата кожного з них повинна була бути близько 17 тис. грн.

Втім, на поточний момент, судячи зі сторінки нардепа на сайті ВРУ, Олександр Нікітін і Вікторія Гужва більше не є її помічниками.

Нагадаємо: нещодавно нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький порушив ПДР, неправильно припаркувавши своє авто. У результаті його транспортний засіб забрав евакуатор.

Зазначимо, що 12 березня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був викритий у порушенні правил стоянки і оплатив штраф у розмірі 510 гривень.