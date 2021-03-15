Рада может назначить внеочередные выборы в Харькове уже в этом месяце, – Корниенко

Замглавы фракции "Слуга народа" отметил, что по закону для назначения выборов в Харькове у парламента есть время до конца сессии.

Рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов харьковского городского головы Верховная Рада может уже на следующей пленарной неделе. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом в понедельник, 15 марта, заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Речь идет о пленарной неделе, которая пройдет с 30 марта по 2 апреля.

"Сам проект постановления об объявлении выборов в Харькове будет в среду в комитете, дальше он сможет рассматриваться в зале…", — сказал Корниенко во время брифинга в понедельник.

Парламентарий отметил, что необходимости принимать проект срочно с точки зрения процедуры проведения выборов нет, ведь "следующие выборы, на которые он попадает, это может быть последнее воскресенье октября".

"Нужно, чтобы постановление было проголосовано не позднее, чем за 60 дней — это последнее воскресенье августа. То есть до конца этой сессии, до июля у нас есть этот временной промежуток", – добавил Корниенко.

Депутат также заявил, что его коллеги по фракции совместно с представителями "Голоса" внесли в парламент проект закона, предусматривающий, чтобы в будущем не было необходимости в специальном решении местного совета, которое признает факт смерти главы населенного пункта.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.

24 февраля, во время третьей сессии, Харьковский горсовет VIII созыва принял решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, который ушел из жизни в конце 2020 года.

3 марта 2021 года городские власти Харькова предоставили в Верховную Раду документы для назначения внеочередных выборов мэра. Парламент должен в течение 90 дней принять решение.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения может на заседании 17 марта рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов харьковского городского головы.