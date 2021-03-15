Рада може призначити позачергові вибори в Харкові вже в цьому місяці, — Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу" зазначив, що згідно із законом про призначення виборів у Харкові в парламенту є час до кінця сесії.

Розглянути питання про призначення позачергових виборів харківського міського голови Верховна Рада може вже на наступному пленарному тижні. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це в понеділок, 15 березня, заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Йдеться про пленарний тиждень, який пройде з 30 березня по 2 квітня.

"Сам проект постанови про оголошення виборів у Харкові буде в середу в комітеті, далі він буде розглядатися в залі ...", — сказав Корнієнко під час брифінгу в понеділок.

Парламентарій зазначив, що необхідності ухвалювати проект терміново з точки зору процедури проведення виборів немає, адже "наступні вибори, на які він потрапляє, це може бути остання неділя жовтня".

"Потрібно, щоб постанова була проголосована не пізніше, ніж за 60 днів — це останній тиждень серпня. Тобто до кінця цієї сесії, до липня в нас є цей часовий проміжок", — додав Корнієнко.

Депутат також заявив, що його колеги по фракції спільно з представниками "Голосу" внесли до парламенту проект закону, який передбачає, щоб у майбутньому не було необхідності в спеціальному рішенні місцевої ради, яке визнає факт смерті голови населеного пункту.

Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. Перебування на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу в першому турі, набравши 60,34% голосів виборців.

24 лютого, під час третьої сесії, Харківська міськрада VIII скликання прийняла рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса, який пішов з життя в кінці 2020 року.

3 березня 2021 року міська влада Харкова надала до Верховної Ради документи для призначення позачергових виборів мера. Парламент повинен протягом 90 днів прийняти рішення.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування може на засіданні 17 березня розглянути питання про призначення позачергових виборів харківського міського голови.