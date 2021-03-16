Рада направила в КСУ законопроект, согласно которому президент сможет назначать и увольнять главу НАБУ

Документ расширяет конституционные полномочия президента и Верховной Рады.

Во вторник, 16 марта, народные депутаты включили в повестку дня законопроект о расширении полномочий президента по назначению директоров НАБУ и ГБР, а также направили его в Конституционный суд на экспертизу.

"За" проголосовали 267 нардепов, "против" – 42, "воздержались" – 31, сообщает Liga.

В частности, законопроект №5133 предлагает внести изменения в статьи 85 и 106 Конституции.

Документ расширяет конституционные полномочия президента и Верховной Рады.

Согласно законопроекту, предлагается расширить в Конституции полномочия президента, добавив право назначать директоров НАБУ и ГБР по результатам конкурсов и увольнять их.

В законопроекте также предлагается дать Верховной Раде конституционные полномочия одобрять назначение или увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР.

Как написала в своем Telegram-канале представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря, КСУ должен предоставить заключение по законопроекту об изменении процедуры назначения глав НАБУ и ГБР в течение месяца.

Соавторами законопроекта указаны большинство нардепов из фракции СН и первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. Инициатор законопроекта – представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Отметим, 15 февраля Кабинет министров на своем заседании проголосовал за законопроект, которым увольняет действующего директора НАБУ. По информации Центра противодействия коррупции, решение об увольнение Артема Сытника принимал лично Владимир Зеленский. Якобы таким образом у президента отреагировали на начало расследования по поводу закупки китайской вакцины от COVID-19.