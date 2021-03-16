Рада направила до КСУ законопроект, згідно з яким президент зможе призначати і звільняти голову НАБУ

Документ розширює конституційні повноваження президента і Верховної Ради.

У вівторок, 16 березня, народні депутати включили до порядку денного законопроект про розширення повноважень президента в призначенні директорів НАБУ і ДБР, а також направили його до Конституційного суду на експертизу.

"За" проголосували 267 нардепів, "проти" — 42, "утрималися" — 31, повідомляє Liga.

Зокрема, законопроект №5133 пропонує внести зміни до статей 85 і 106 Конституції.

Документ розширює конституційні повноваження президента і Верховної Ради.

Відповідно до законопроекту, пропонується розширити в Конституції повноваження президента, додавши право призначати директорів НАБУ і ДБР за результатами конкурсів і звільняти їх.

У законопроекті також пропонується дати Верховній Раді конституційні повноваження схвалювати призначення чи звільнення президентом директорів НАБУ і ДБР.

Як написала у своєму Telegram-каналі представник Верховної ради в Конституційному суді Ольга Совгиря, КСУ повинен надати висновок щодо законопроекту про зміну процедури призначення голів НАБУ і ДБР протягом місяця.

Співавторами законопроекту вказані більшість нардепів з фракції СН і перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук. Ініціатор законопроекту — представник президента в КСУ Федір Веніславський.

Зазначимо, що 15 лютого Кабінет міністрів на своєму засіданні проголосував за законопроект, яким звільняє чинного директора НАБУ. За інформацією Центру протидії корупції, рішення про звільнення Артема Ситника приймав особисто Володимир Зеленський. Нібито таким чином у президента відреагували на початок розслідування з приводу закупівлі китайської вакцини від COVID-19.