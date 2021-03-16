На 8 год аннексии: нардепы предлагают Раде денонсировать "Харьковские соглашения"

По мнению авторов законопроекта, если бы не он, то Россия в 2013-2014 годах проводила бы не аннексию, а подготовку вывода флота из Крыма.

Народные депутаты Олег Дунда и Александр Алексейчук зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №0095 "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросу пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Дунды, соглашения были проверкой руководства Украины на способность защищать интересы и независимость Украины. Оказалось, что тогдашняя власть не была в состоянии этого сделать.

"Государственная власть в то время не выдержала этой проверки, а выбрала денежный компромисс, предав интересы украинцев, сознательно отдавая "на откуп" наши украинские территории", — заявил Олег Дунда.

По его мнению, если бы не "Харьковские соглашение", то в 2013-2014 годах Россия бы не аннексию проводила, а подготавливала бы Черноморский флот к выходу из АР Крым.

Учитывая оккупацию Крыма, Украина, по мнению нардепа, имеет полное право денонсировать соглашение.

Харьковские соглашения — это договор между РФ и Украиной, который разрешил Черноморскому флоту РФ пребывание на территории Украины. Их подписали в апреле 2010 года в Харькове тогдашние президенты России Дмитрий Медведев и Украины Виктор Янукович. Взамен Украина получала скидку на газ в размере 100 долларов.

Напомним, по итогам заседания СНБО 11 марта, секретарь СНБО Данилов поручил СБУ проверить все обстоятельства ратификации договора депутатами в Раде.

12 марта в СБУ заявили, что они начали досудебное расследование в отношении должностных лиц по факту совершения государственной измены.

По данным СМИ, подготовкой "Харьковских соглашений" занимался Руслан Демченко, который ныне является первым заместителем Алексея Данилова.