На 8 рік анексії: нардепи пропонують Раді денонсувати "Харківські угоди"

На думку авторів законопроекту, якби не він, то Росія в 2013-2014 роках здійснювала б не анексію, а підготовку виведення флоту з Криму.

Народні депутати Олег Дунда й Олександр Алексейчук зареєстрували у Верховній Раді законопроект №0095 "Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України". Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Дунди, угоди були перевіркою керівництва України на здатність захищати інтереси і незалежність України. Зʼясувалося, що тодішня влада не була в змозі цього зробити.

"Державна влада в той час не витримала цієї перевірки, а вибрала грошовий компроміс, зрадивши інтереси українців, свідомо віддаючи "на відкуп" наші українські території", — заявив Олег Дунда.

На його думку, якби не "Харківські угоди", то в 2013-2014 роках Росія б не анексію здійснювала, а готувала б Чорноморський флот до виходу з АР Крим.

З огляду на окупацію Криму, Україна, на думку нардепа, має повне право денонсувати угоду.

Харківські угоди — це договір між РФ і Україною, який дозволив Чорноморському флоту РФ перебувати на території України. Їх підписали у квітні 2010 року в Харкові тодішні президенти Росії Дмитро Медведєв та України Віктор Янукович. Натомість Україна отримувала знижку на газ розміром 100 доларів.

Нагадаємо, за підсумками засідання РНБО 11 березня, секретар РНБО Данилов доручив СБУ перевірити всі обставини ратифікації договору депутатами в Раді.

12 березня в СБУ заявили, що вони почали досудове розслідування щодо посадових осіб за фактом скоєння державної зради.

За даними ЗМІ, підготовкою "Харківських угод" займався Руслан Демченко, який нині є першим заступником Олексія Данилова.