Украинский посол призвал Германию помочь вернуть Крым, напомнив о действиях нацистов

Не так давно немецкие войска дважды оккупировали полуостров и нанесли большой ущерб украинцам.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Германия должна помочь вернуть Крым из-за "морального долга" перед Украиной после оккупации нацистами. Об этом дипломат написал в колонке издания Berliner Zeitung.

Андрей Мельник напомнил, что в 2014 году Германия, как и большинство стран в ООН не признали оккупацию Крыма Россией, а немецкий канцлер Ангела Меркель метко назвала ее преступной аннексией. Однако сейчас не хватает международных переговоров по возвращению полуострова.

"Моральный долг Германии положить конец незаконной оккупации Крыма также проистекает в первую очередь из ее вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию, которая привела к более чем восьми миллионам украинских жертв войны", — подчеркнул посол Украины.

Как отметил Андрей Мельник, за прошлый век войска Германии дважды вторгались в Крым. Впервые они оказались на полуострове во время Первой мировой войны вскоре после подписания мирного договора в Брест-Литовске в 1918 году. Провал немецкой политики привел к тяжелым последствиям для независимости Украины. Во второй раз Германия захватила Крым с 1941 по 1942 года, Адольф Гитлер планировал освободить полуостров для своих соотечественников.

"Учитывая колониальное прошлое в Крыму, среди всех стран Германия должна сыграть главную роль в прекращении варварства Путина и освобождении полуострова из его когтей", — подчеркнул Андрей Мельник.

Ранее стало известно, что немецкий телеканал ARD указал Крым "российским" на карте, которую показали в программе "Tagesschau". Журналист Юлиан Репке и и посольство Украины в Германии обратились с письмом, в котором указали, что территория России указана неверно. Вскоре редакция извинилась за техническую ошибку и исправила ее в новостном сюжете.

Сообщали также, что оккупированный Россией Крым посетила официальная делегация из Китая. Чиновники и бизнесмены якобы оценивали перспективы сотрудничества с крымскими компаниями в сфере туризма, виноделия и сельского хозяйства. Среди них были заместитель руководителя Ассоциации российско-китайской дружбы Чэнь Шаньвэнь, генеральный директор пекинской экспортно-импортной торговой компании "Кай Шэн" Чжао Кай и председатель совета директоров ОАО "ХаоЛан" Чэнь Юн. При этом Китай попросил Украину не политизировать ситуацию.