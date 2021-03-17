Український посол закликав Німеччину допомогти повернути Крим, нагадавши про дії нацистів

Не так давно німецькі війська двічі окуповували півострів і завдали великої шкоди українцям.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що Німеччина повинна допомогти повернути Крим через "моральний борг" перед Україною після окупації нацистами. Про це дипломат написав у колонці видання Berliner Zeitung.

Андрій Мельник нагадав, що у 2014 році Німеччина, як і більшість країн в ООН не визнали окупацію Криму Росією, а німецький канцлер Ангела Меркель влучно назвала її злочинної анексією. Однак зараз не вистачає міжнародних переговорів щодо повернення півострова.

"Моральний борг Німеччини покласти край незаконній окупації Криму також виникає в першу чергу з її вічної історичної відповідальності перед Україною за нацистську тиранію, яка призвела до більше ніж восьми мільйонів українських жертв війни", — підкреслив посол України.

Як зазначив Андрій Мельник, за минуле століття війська Німеччини двічі вторгалися до Криму. Вперше вони опинилися на півострові під час Першої світової війни незабаром після підписання мирного договору в Брест-Литовську у 1918 році. Провал німецької політики призвів до тяжких наслідків для незалежності України. Вдруге Німеччина захопила Крим з 1941 до 1942 року, Адольф Гітлер планував звільнити півострів для своїх співвітчизників.

"З огляду на колоніальне минуле в Криму, серед всіх країн Німеччина повинна зіграти головну роль у припиненні варварства Путіна і звільнення півострова з його пазурів", — підкреслив Андрій Мельник.

Раніше стало відомо, що німецький телеканал ARD вказав Крим "російським" на карті, яку показали в програмі "Tagesschau". Журналіст Юліан Репке і та посольство України в Німеччині звернулися з листом, у якому вказали, що територія Росії вказана невірно. Незабаром редакція вибачилася за технічну помилку і виправила її в новинному сюжеті.

Повідомляли також, що окупований Росією Крим відвідала офіційна делегація з Китаю. Чиновники і бізнесмени нібито оцінювали перспективи співпраці з кримськими компаніями у сфері туризму, виноробства та сільського господарства. Серед них були заступник керівника Асоціації російсько-китайської дружби Чень Шаньвень, генеральний директор пекінської експортно-імпортної торгової компанії "Кай Шен" Чжао Кай і голова ради директорів ВАТ "ХаоЛан" Чень Юн. При цьому Китай попросив Україну не політизувати ситуацію.