В зале Верховной Рады у нардепа от "Голоса" задымился пульт для голосования (видео)

Глава парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 минут, чтобы проветрить зал заседаний.

Во время заседания Верховной Рады у народного депутата от "Голоса" Леси Василенко задымился пульт для голосований. Видеоролик опубликовал нардеп Ярослав Железняк.

По словам нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры, для проветривания зала Рады оглашен перерыв на 15 минут.

Это не первый случай задымления системы для голосований. В мае у народного депутата от "Слуги народа" Максима Ткаченко загорелся пульт для голосований. Из пульта для голосования шел дым, причиной задымления могла стать неисправная проводка.

Напомним, 2 марта в Верховной Раде заработала сенсорная кнопка, которая сделает невозможным неперсональное голосование народных депутатов. Депутаты в исследовательских целях уже попробовали ее "обмануть". Народный депутат Ярослав Железняк из партии "Голос" и нестор Шуфрич из "Оппозиционной платформы – За жизнь" попробовали, возможно ли "кнопкодавить" с сенсорной кнопкой. Причем делали они это под надзором журналистов, фотографов и операторов, находящихся в ложе прессы. Один из них и снял видео.