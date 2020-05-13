У "слуги народа" во время заседания Рады загорелся пульт для голосований
2020-05-13 17:16:00
Причиной задымления могла стать неисправная проводка
В Верховной Раде у народного депутата от "Слуги народа" Максима Ткаченко загорелся пульт для голосований.
Об этом сообщил нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале.
"У нардепа от Слуги, Максима Ткаченко загорелся пульт прямо во время голосования. Пошел дым. В зале толкучка. Оглашен перерыв на 30 минут. А я говорил утром Стефанчуку о запахе горящей проводки", – сообщил Качура.
Из пульта для голосования шел дым, причиной задымления могла стать неисправная проводка.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков через 15 минут восстановил заседание парламента.
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