У залі Верховної Ради у нардепа від "Голосу" задимівся пульт для голосування (відео)

Голова парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин, щоб провітрити зал засідань.

Під час засідання Верховної Ради у народного депутата від "Голосу" Лесі Василенко задимився пульт для голосувань. Відеоролик опублікував нардеп Ярослав Железняк.

За словами нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури, для провітрювання залу Ради оголосили перерву на 15 хвилин.

Це не перший випадок задимлення системи для голосувань. У травні у народного депутата від "Слуги народу" Максима Ткаченка загорівся пульт для голосувань. З пульта для голосування йшов дим, причиною задимлення могла стати несправна проводка.

Нагадаємо, 2 березня у Верховній Раді запрацювала сенсорна кнопка, яка унеможливлює неперсональне голосування народних депутатів. Депутати у дослідницьких цілях вже спробували її "обдурити". Народний депутат Ярослав Железняк з партії "Голос" і Нестор Шуфрич з "Опозиційної платформи — За життя" спробували, чи можливо "кнопкодавити" із сенсорною кнопкою. До того ж робили вони це під наглядом журналістів, фотографів та операторів, які перебувають у ложі преси. Один з них і зняв відео.