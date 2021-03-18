Конец эпохи фейков. Как СНБО готовится обезвредить медийных агрессоров

Власти официально вступили борьбу с дезинформацией. Как будет работать структура по проверке правдивости новостей, насколько будет успешна и чем опасна, разбирался Фокус

16 марта в Офисе президента (ОП) под контролем Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) заработал Центр противодействия дезинформации. С этого дня специалисты в режиме 24/7 будут выявлять и блокировать фейки, которыми, по мнению президента Владимира Зеленского, переполнено интернет-пространство.

Центр правды

Именно Зеленскому принадлежит идея открыть Центр противодействия дезинформации на базе СНБО. Она возникла еще в сентябре 2020 года. Выступая перед делегатами 75-й сессии Генассамблеи ООН, президент предложил создать в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, позже реализацией задумки занялись глава ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Центр противодействия дезинформации разместили в здании ОП. Ирина Победоносцева, руководительница директората по вопросам информационной политики ОП, рассказала Фокусу, что в нескольких кабинетах поставили компьютеры с доступом к программному обеспечению СОТА, разработанным аппаратом СНБО. К работе привлекли государственных экспертов по вопросам информационной и кибер- безопасности, медиаэкспертов, экспертов в фактчекинге [проверке достоверности информации], специалистов по анализу медиапространства. Но конкретных имен не называла.

Нужно лишить медийных агрессоров [прежде всего, Россию] инструментов для манипуляции сознанием людей советник главы ОП Михаил Подоляк

Подоляк объясняет Фокусу, что нынешний Центр будет не столько блокировать ложную информацию, сколько координировать работу всех украинских ведомств, противостоящих российской пропаганде. Его деятельность будет намного масштабнее, чем просто разоблачение фейков, утверждает представитель ОП.

Помимо внутренних государственных ведомств к работе Центра противодействия дезинформации при СНБО хотят привлечь волонтерские фактчекинговые организации, общественных деятелей, повышающих медиаграмотность людей, а также сообщества, которые отслеживают и анализируют агрессивные информационные кампании РФ, и компании, обладающие опытом борьбы с киберугрозами.

Финансирование Центра планируется двухуровневым — частично деньги будут поступать из госбюджета, частично — от западных доноров по линии международных организаций. Какие именно зарубежные организации будут вкладывать деньги, в ОП не называют. Координирует все процессы на сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов под пристальным вниманием президента Зеленского. В дальнейшем у Центра должно появиться свое руководство.

Против медийных агрессоров

В качестве актуальных фейков, с которыми нужно бороться, Михаил Подоляк называет дискредитацию "западных вакцин" и вакцинации в целом. Речь, вероятно, об индийской вакцине CoviShield, которой отказываются прививаться украинские медики, ссылаясь на негативный международный опыт.

"Анализом таких нарративов, их раскрытием, определением того, кто их распространяет, как это финансируется, предоставление правдивой информации по атакованной теме — это то, что будет делать государство в целом, а координироваться это будет как раз на уровне СНБО", — объяснил Михаил Подоляк.

Центр противодействия дезинформации — это структура, которая будет круглосуточно противостоять российской пропаганде в Украине

В комментарии Фокусу советник главы ОП отрицает, что на основании решений Центра будут блокировать неугодный медиаконтент: "Это все точно не для того, чтобы "закрывать СМИ". Это для того, чтобы лишить медийных агрессоров [прежде всего, Россию] инструментов для манипуляции сознанием людей и для дестабилизации информационных систем, компаний, общественных процессов".

По мнению советника главы ОП, СНБО во главе с Владимиром Зеленским — "неполитический конституционный орган, который обеспечивает координацию всей деятельности государства по защите национальной безопасности и суверенитета". Поэтому ничего удивительного, что Центр противодействия дезинформации сосредоточен под крылом СНБО и строгим контролем его главы президента Зеленского.

Идея устарела

Государственные институции по борьбе с пропагандой неоднократно обсуждались, открывались и закрывались в Киеве, начиная с 2014 года. Со времен президентства Петра Порошенко работает Национальный координационный центр кибербезопасности. Прошлой осенью секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал создание Национального центра координации стойкости.

В скором времени при министерствах также появятся свои подразделения по борьбе с дезинформацией. Их специалисты будут выявлять и противодействовать фейкам по единому алгоритму, который разработает Центр.

Первыми о готовности присоединиться к борьбе с фейками заявили в Министерстве культуры и информационной политики. Глава ведомства Александр Ткаченко сообщил во время форума "Украина.30", что к концу марта у них появится Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, а заодно — и онлайн-музей российской пропаганды. Финансировать инициативу Минкульта также будут из госбюджета.

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"Логику создания такого количества центров я, к сожалению, пока не понимаю, — говорит Фокусу Дмитрий Золотухин, основатель Института постинформационного общества. — Угрозы эволюционируют, и я не уверен, что такая структура [Центр противодействия дезинформации] может нас от чего-либо уберечь".

Эксперт считает, что центр проверки информации — каким представляется нынешняя инициатива при СНБО — необходим был в 2014 году. На сегодняшний день с проблемой фейков успешно справляются такие волонтерские организации, как Stopfake, Украинский кризисный медиа центр, Детектор медиа.

Любые институции, которые занимаются борьбой с фейками и распространением проукраинских нарративов под контролем власти, вызовут сопротивление и недоверие у общества, как это было с Министерством информационной политики в 2015 году, которому в народе сразу приклеили ярлык "министерство правды".

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Идея борьбы себя исчерпала, говорит Золотухин. Она всегда будет только реакцией на угрозы, а нам нужно развивать конструктивные и проактивные инициативы. Например, активнее действовать в сфере повышения медиаграмотности украинцев, о чем не единожды говорили и президент Зеленский, и министр культуры и информационной политики Ткаченко.

Если и создавать центр фактчекинга, то логичнее координировать его с помощью программного комплекса с использованием искусственного интеллекта, предлагает эксперт. Он мог бы мониторить информационное поле и сигнализировать юзерам, [так, как это делают встроенные в браузере программы блокировки рекламы], что в конкретном тексте выявлена дезинформация. Технологии по-настоящему деполитизировали бы процесс и сняли с него флер цензуры.

Мир против фейков

В ответ на подозрения в том, что Центр своими решениями может влиять на медиапространство, в ОП подчеркнули, что организацию при СНБО создавали по образу Европейского центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам (Hybrid CoE).

Еврокомиссия в 2016 году действительно разработала ряд рекомендаций для стран Еврсоюза о том, как бороться с фейковыми новостями. Основные идеи сводились к тому, чтобы увеличить финансирование фактчекинг организаций, а также тех, кто занимается повышением уровня медиаграмотности, и создать Европейские центры исследования дезинформации. Одним из таких стал Hybrid CoE — независимая сетевая международная организация, противостоящая гибридным угрозам, созданная совместно с ЕС и НАТО. Об этой организации также вспомнил замглавы ОП Игорь Жовква во время презентации Центра противодействия дезинформации в Киеве.

Угрозы дез­информации эволюционируют. Я не уверен, что президентский Центр сможет нас уберечь медиаэксперт Дмитрий Золотухин

Серьезное отличие Европейского центра по борьбе с гибридными угрозами от Украинского в том, что учебная площадка создана для обмена международным опытом, тестирования новых идей и подходов в борьбе с дезинформацией. Организация координируется секретариатом Совета Европы в Хельсинки, куда входят представители стран-участниц, а также НАТО и ЕС. Все решения принимаются советом, а не единой персоной в лице секретаря СНБО или президента.

Годовой бюджет Центра составляет €2,9 млн. Половину суммы покрывает Финляндия как принимающая сторона, остальную часть формируют взносы от государств-участников.

Другая известная в западном мире организация противодействия пропаганде — Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США (Global Engagement Center). Он также выполняет рекомендательную функцию — готовит доклады, информирует о существующих фейках и методах борьбы с ними.

Борьба с медиа

Правозащитники и журналисты не раз критиковали власти, подозревая, что под соусом "борьбы с дезинформацией" могут законодательно ограничить свободу слова.

В январе 2020 года Министерство культуры, молодежи и спорта по указу президента Зеленского разработало законопроект о борьбе с дезинформацией. Авторы документа предлагали создать единую государственную Ассоциацию профессиональных журналистов, поделив всех медийщиков на профессионалов и простых распространителей медиаконтента, учредить институт уполномоченного по вопросам информации и ввести уголовную ответственность за фейки в СМИ. Документ вызвал волну критики и так и не был вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Вместе с данным законопроектом на свет родился другой, не менее резонансный — проект закона о медиа. Доработанную версию документа планировали вынести на рассмотрение Верховной Рады прошлым летом, но после нелестных отзывов со стороны профессионального сообщества решили доработать.

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Против документа выступил Национальный союз журналистов Украины. Там законопроект называли "карательным" и требовали не выносить его на рассмотрение Верховной Рады. Одна из главных претензий связана с наделением широкими полномочиями Нацсовета по вопросам телерадиовещания, который будет контролировать весь украинский медиарынок, включая онлайн-медиа и печатные СМИ. Глава НСЖУ Сергей Томиленко рассказал Фокусу, что доверия к такому государственному регулятору нет. Нацсовет неоднократно подозревали в лояльности к президентам, будь-то беглый глава государства Виктор Янукович, Пётр Порошенко или Владимир Зеленский.

Глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Никита Потураев говорит, что новую версию документа про медиа обещают доработать к концу марта.

Параллельно к рассмотрению во втором чтении готовится законопроект о независимости Нацрады, который предлагает деполитизировать процедуру назначения членов Совета по телерадиовещанию. Сейчас их совместно назначают президент и парламент. Законопроект предлагает отбирать претендентов при помощи конкурсной комиссии.

"Фактически законопроект про независимость Нацсовета — это часть законопроекта про медиа, ключевая идея которого дать бонусы Совету: увеличить зарплаты главе и членам аппарата (Нацсовета), облегчить применение санкций телерадиокомпаниям и изменить процедуру выбора его членов", — говорит Сергей Томиленко. На практике конкурсную программу будет формировать президент, и членами Нацсовета по-прежнему останутся лояльные власти люди.

В ответ в Нацсовете заявляют, что законопроект про медиа нужно немедленно принять, а те, кто сопротивляются этому, мешают стране противостоять "информационной оккупации".