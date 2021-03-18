Героиня "скандала с вибратором" после увольнения из ЦИК займется реформой госслужбы

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, рассказала женщина, предложил ей стать консультантом Комитета по вопросам организации государственной власти.

Экс-помощница главы Центральной избирательной комиссии Анжела Еременко, которая уволилась после скандала с постом о неисправном вибраторе, получила приглашение на работу внештатного консультанта Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти. Об этом сама она в четверг, 18 марта, написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня я проснулась в 7 утра, открыла свою почту и в 4-й раз перечитала проект стратегии реформування державної служби України. Но как он у тебя оказался, Анжела, спросите вы? Мне предложили стать внештатным консультантом Комітету з питань організаціі державної влади. Я буду заниматься глобальной коммуникацией реформы государственной службы", – написала она.

Еременко отметила, что с таким предложением к ней обратился заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Девушка не уточнила, когда приступит к работе, но первым делом она хотела бы "усилить роль обычного госслужащего и уменьшить роль начальников".

"Я считаю, что именно это неравенство рождает в структурах огромных застой, токсичность и работу на процессы. Никто не хочет работать, если тебе каждый раз надо унизиться, оббежав с одной бумажкой 7 кабинетов людей, половины которых никогда нет на месте. Тем самым, каждый раз, укрепляя их и свое положение. Отдельная тема – разрыв зарплат и их размер, но об этом позже", – отметила она.

Еременко обратила внимание на необходимость "снести дистанции": "Когда приходишь в стены гос органа – ты герой Кафки, маленькая букашка, у которой даже нет права позвонить начальникам высшего уровня. Я офигевала с этой системы, когда пришла работать. И это кстати не моя боль, потому что лично у меня не было проблем ни с тем, чтобы предложить идею, ни с тем, чтобы позвонить руководителю Секретариата. Но я видела других людей. И эти дистанции надо сносить".

Девушка сказала, что, вероятно, после назначения ее "ждет хейт покруче предыдущего", но отметила, что "не из пугливых".

"В понедельник у меня День Рождения. Мне 31 год. И это лучший подарок, который мог мне сделать мир – дать мне возможность заниматься вещами, которые имеют вес и смысл", – написала она.

Напомним, Анжела Еременко, которая ведет в Facebook блог под ником Bad Mama, рассказала историю о том, как на День святого Валентина получила в подарок сломанный вибратор.

Под публикацией разгорелась очень оживленная дискуссия, где было немало откровенно обидных комментариев. Это привело к тому, что 4 марта девушка написала, что увольняется из ЦИК.

Фокус разбирался в том, как сломанный вибратор стал символом ненависти украинцев к самим себе, и насколько жесткими должны быть границы между разными ролями одного и того же человека.