Героїня "скандалу з вібратором" після звільнення з ЦВК займеться реформою держслужби

За словами Єременко, заступник голови фракції "Слуга народу" Корнієнко запропонував їй стати консультантом Комітету з питань організації державної влади.

Екс-помічниця голови Центральної виборчої комісії Анжела Єременко, яка звільнилася після скандалу з дописом про зламаний вібратор, отримала запрошення на роботу позаштатного консультанта Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади. Про це сама вона в четвер, 18 березня, написала на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні я прокинулася о 7 ранку, відкрила свою пошту і вчетверте перечитала проект стратегії Реформування державної служби України. Але як він у тебе опинився, Анжело, запитаєте ви? Мені запропонували стати позаштатним консультантом комітету з питань організації державної влади. Я займатимуся глобальною комунікацією реформи державної служби", — написала вона.

Єременко зазначила, що з такою пропозицією до неї звернувся заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Дівчина не уточнила, коли візьметься до роботи, але перш за все вона хотіла б "посилити роль звичайного держслужбовця і зменшити роль начальників".

"Я вважаю, що власне ця нерівність породжує в структурах величезних застій, токсичність і роботу на процеси. Ніхто не хоче працювати, якщо тобі щоразу треба принизитися, оббігши з одним папірцем 7 кабінетів людей, половини яких ніколи немає на місці. Тим самим, щоразу, зміцнюючи їх і своє становище. Окрема тема — розрив зарплат та їхній розмір, але про це пізніше", — зазначила вона.

Єременко звернула увагу на необхідність "зруйнувати дистанції": "Коли приходиш у стіни державного органу — ти герой Кафки, маленька комашка, в якої навіть немає права зателефонувати начальникам вищого рівня. Я офігівала з цієї системи, коли прийшла працювати. І це до речі не мій біль, тому що особисто в мене не було проблем ні з тим, щоб запропонувати ідею, ні з тим, щоб зателефонувати керівнику Секретаріату. Але я бачила інших людей. І ці дистанції треба руйнувати".

Дівчина сказала, що, ймовірно, після призначення на неї "чекає хейт крутіший, ніж попередній", але зазначила, що "не з лякливих".

"У понеділок у мене День Народження. Мені 31 рік. І це кращий подарунок, який міг мені зробити світ — дати мені можливість займатися речами, які мають вагу і сенс", — написала вона.

Нагадаємо, Анжела Єременко, яка веде у Facebook блог під ніком Bad Mama, розповіла історію про те, як на День святого Валентина отримала в подарунок зламаний вібратор.

Під публікацією розгорілася дуже жвава дискусія, де було чимало відверто образливих коментарів. Це призвело до того, що 4 березня дівчина написала, що звільняється з ЦВК.

Фокус розбирався в тому, як зламаний вібратор став символом ненависті українців до самих себе, і наскільки жорсткими повинні бути межі між різними ролями однієї і тієї ж людини.