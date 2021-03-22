Весеннее обострение. Зачем Зеленскому встречаться с Путиным и войдут ли США в переговоры по Донбассу

На Донбассе увеличилось количество обстрелов, переговоры в Минске зашли в тупик, а Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным с глазу на глаз.

"С января ситуация с обстрелами, в том числе с применением запрещенных минскими до­го­воренностями видов вооружения, на ли­нии соприкосновения постепенно накалялась", — говорит Константин Реуцкий, исполнительный директор "Восток SOS", глядя в отчет за январь — март, подготовленный его организацией. Он отмечает: после относительно долгого затишья [официально продолжается перемирие, установленное 27 июля 2020 года] на Донбассе вновь заговорили снайперы и артиллерия.

Это подтверждают и в штабе операции Объединенных сил: например, в феврале зафиксировано 180 нарушений тишины, что в три раза больше, чем в августе прошлого года. В марте интенсивность обстрелов только возросла. В результате за последние два с половиной месяца на передовой погибли 23 украинских военных. Среди них Александр Пекур из села Гуровщина Киевской области. В него попала вражеская снайперская пуля в районе Марьинки.

"Несмотря на активизацию пророссийских сил на Донбассе, украинское политическое руководство и международные партнеры иногда пытаются замалчивать некоторые нарушения с их стороны, наверное, в надежде уладить ситуацию", — отмечает Реуцкий.

В ожидании провокаций

Последние несколько недель в информационном поле только и слышны новости с Донбасса. Украинские военные рапортуют об активизации боевиков, представители незаконных вооруженных формирований прибегают к десяткам провокаций, а российские журналисты подливают масла в огонь, заявляя о возможном скором нападении Украины.

"Но на самом деле маркеров возможного военного напряжения нет, — уверен Михаил Жирохов, украинский военный эксперт. — Для проведения военной операции необходимо завозить боекомплекты, горюче-смазочные материалы, проводить усиление группировок. Но этого не наблюдается. Более того, количество сил на Донбассе, рассчитанных для позиционных действий ударной группировки, ­чтобы вести активные боевые действия, нет. Да, Украина провела ротацию, пришли новые подразделения, но силы не наращиваются".

Зеленский и Путин — люди разных поколений. Разговор между ними будет бесполезным. Президент РФ — человек, взращенный коммунистической системой, с жестким кагэбистским уклоном, он признает только силу военный эксперт Олег Жданов

Наступление со стороны России тоже вряд ли возможно. Во-первых, у РФ нет денег на войну — она даже заморозила многие военные проекты. Во-вторых, отсутствуют должные человеческие ресурсы.

"Попробовали мобилизовать людей для участия в учении "Кавказ-2020", но поняли, что в европейской части России всего смогут собрать не более 180 тыс., чего для наступательных действий недостаточно. Да и сам Путин делает упор на росгвардию — все лучшее отдает ей, — объясняет Олег Жданов, военный эксперт. — Так что все разговоры, что Россия везет танки к украинской границе, — ерунда. Цифры говорят об обратном. С 2016 года силы РФ у наших рубежей неизменны. Никто не пригнал дополнительных дивизий на нашу границу. Политически для России война с Украиной еще менее выгодна — тогда усилия всех лоббистов Путина в Европе, которые убеждают мир снять санкции с РФ, будут зачеркнуты одним выстрелом из пушки. Все увидят: Россия не миротворец, а агрессор и сторона конфликта".

Важно

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Но это еще не означает, что Кремль вовсе готов отказаться от войны, он будет искать новые и использовать старые рычаги давления на Украину. Поэтому позиционная война, которую мы видим сегодня, с обстрелами, диверсионными группами и, к сожалению, потерями, будет. Возможно, на уровне 2017–2018 годов. При этом военные эксперты говорят, что есть предположения, на каких участках могут быть локальные военные операции. Например, в Приазовье, на Светлодарской дуге, в районе Горловки и авдеевской промзоны. На всех этих участках с 2014-го не живет гражданское население, на Приазовье есть несколько хуторов, которые занимают то украинские военные, то боевики, и периодически там продолжаются боевые действия, поэтому с военной точки зрения использовать артиллерию можно. В результате таких действий боевики, возможно, хотели бы попробовать отвоевать часть серой зоны.

Но обо всех шагах противника украинская сторона будет знать наперед.

"Тактический уровень обеспечивает наша разведка, стратегический — данные партнеров. В последние дни американские беспилотники и британские разведчики фактически висят над Донбассом — они следят за происходящим на оккупированных территориях, — уверен Михаил Жирохов. — Такой активности не было последние два-три года. Поэтому если кто-то заметит какие-то объекты в тылу, будет нанесен артиллерийский удар — так это было в авдеевской промке, когда 72-я отдельная механизированная бригада ударила по складам и местам базирования боевиков".

Заглянуть в глаза Путину

"Откладывать нельзя", — в начале марта сказал Владимир Зеленский. Он уверен: если ситуация на востоке Украины будет еще обостряться, участникам "нормандской четверки" необходимо собраться для переговоров. Если в ближайшее время договориться о встрече не удастся, он готов к переговорам с каждым из лидеров стран-участниц по отдельности, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Владимир Александрович все еще думает, что простой разговор с Путиным с глазу на глаз способен изменить ход войны, — замечает Олег Жданов. — Таковы его амбиции. Но Зеленский и Путин — люди разных поколений. Президент РФ — человек, взращенный коммунистической системой, с жестким кагэбистским уклоном, он признает только силу: пуля в лоб или ноги в таз с цементом — и в воду, других разговоров с ним быть не может. Украинский гарант — "продукт" бизнеса, он считает, что надо просто встретиться и поговорить, он приведет аргументацию по Донбассу — и все, убедит Путина вывести войска. Но такое представление — ошибка, которая будет равна капитуляции".

История уже знает как минимум один такой пример: в ноябре 2013 го­да экс-президент Виктор Янукович в Сочи уже встречался с Владимиром Путиным без свидетелей, после чего Украина отказалась от европейского вектора развития и подписания Евроассоциации.

[ + – ] С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ. Международные партнеры постараются не допустить личной встречи двух президентов

Но именно прямые переговоры могут быть выгодны российской стороне. Во-первых, Россия стремится нивелировать "нормандский формат" и избавиться от западных модераторов — она хочет ограничиться Минском. А там из участника переговоров легко превратиться в посредника, выдвинув на первый план так называемых представителей ОРДЛО. Недаром же пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков о встрече тет-а-тет с Зеленским заявил: "Все возможно".

Во-вторых, такая встреча ничего хорошего Украине не принесет. Украинская сторона сама фактически отказывается от поддержки европейцев, которые и без того устали от наших проблем и хотят решать свои — Ангела Меркель осенью покинет пост канцлера, а Эммануэль Макрон готовится к президентским выборам 2022 года. Тем более на помощь Зеленскому не смогут прийти опытные советники: замглавы Офиса президента Андрей Ермак, один из кураторов российского направления, — новичок в большой политике, а первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, еще одного участника переговоров в Минске, многие считают человеком, близким к Кремлю. Последний — чиновник времен Виктора Януковича, после подписания первых "минских протоколов" он стал советником Петра Порошенко, а после победы Владимира Зеленского — членом и его команды. Эксперты говорят: назначение Демченко при Зеленском означало, что Украина была готова договариваться с РФ.

Роль для США

Хотя, с другой стороны, можно допустить, что Зеленский не хочет личной встречи с Путиным и не готов к прямым переговорам. Говоря о решении конфликта на Донбассе, он все чаще вспоминает западных партнеров и ссылается на консультации с ними. Возможно, Зеленский, анонсируя встречу с хозяином Кремля, старается попросить Берлин и Париж повлиять на Москву. А так как Франция и Германия не заинтересованы в исчезновении "нормандского формата" и образовании нового при участии США — для них это вопрос их доминирования в Европе, — они могут услышать Зеленского.

России выгодно нивелировать "нормандский формат" и избавиться от западных модерато­ров — она хочет ограничиться Минском

Но США все-таки могут стать участником переговоров по Донбассу. О "сильном и устойчивом лидерстве" Штатов говорят эксперты аналитического центра Atlantic Council. Они разработали рекомендации для администрации американского президента Джо Байдена в украинском вопросе — предложили пять путей возможного участия США.

Среди них: присоединение к "нормандскому формату", создание Будапештского на основе украинских предложений, формирование двухсторонней переговорной площадки США — РФ и назначение специального посредника или чиновника высокого уровня для переговоров.

"Политически Путин может с большей вероятностью пойти на сделку, если процесс подчеркнет статус России как великой державы наряду с США", — отмечают аналитики в докладе. Экс-посол США в Киеве и нынешний руководитель Atlantic Council Джон Хербст уверен: "Пришло время для первого телефонного разговора двух президентов — Зеленского и Байдена, после чего должна состояться их встреча с целью установления или восстановления доверительных отношений между главами США и Украины".

Очевидно, что иностранные партнеры — будь-то европейцы или американцы — в любом случае, понимая, как может действовать Путин, сегодня не допустят личной встречи президентов Украины и России. Наша страна стратегически важна для них.

Важно

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"Сейчас боеспособностью Украины и развитием демократии больше занимаются наши партнеры, особенно американцы и британцы, они просто заставляют: продолжайте военную реформу, реформируйте суды, проводите операцию "деолигархизация". Конечно, Штаты напрямую никогда не будут ссориться с Россией, но им нужна Украина, чтобы душить Путина и его окружение. Нашими руками они пытаются поменять политическую элиту в России, — продолжает Олег Жданов. — И в данный момент наши интересы совпадают. И если даже США на время забудут об Украине, то Великобритания подхватит. Они с Турцией пытаются построить мост из Европы в Азию через Украину. Им также Украина нужна как рычаг давления на Россию. Если раньше Путин мог сказать: "Сейчас ракетой по Берлину", то теперь он может услышать в ответ: "Сначала надо через Киев пройти". И тут Путин увязнет в позиционной войне — пока будет вести ее, его свергнут нынешние соратники".

Секретный план

Тем временем, по словам Андрея Ермака, на столе у Путина лежит новый план урегулирования по Донбассу, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной. Что в нем — до сих пор точно неизвестно. Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович говорит: пока документ не согласован — нет смысла разглашать его содержание, но уверяет, что это уточненный протокол, привязывающий все шаги к миру, о которых в 2019-м удалось договориться в Нормандии, к календарю.

Штаты напрямую никогда не будут ссориться с Россией, но им нужна Украина, чтобы нашими руками попытаться поменять политическую элиту в России

Но этот подход, видимо, не устраивает Россию. Журналист и член украинской переговорной группы в Минске Сергей Гармаш рассказывает, что впервые эти предложения, так называемые кластеры перемирия, появились во время заседания Трехсторонней контактной группы полтора месяца назад, и уже тогда первым запротестовал заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он неожиданно для всех ворвался "в эфир" и заявил: в "нормандском формате" никакие дорожные карты нарабатываться не могут, потому что нельзя вмешиваться во внутренние дела Украины. На днях сказанное на закрытой встрече Козак повторил журналистам. В интервью он назвал войну на Донбассе "братоубийством", представителей региона — стороной конфликта и уточнил, что новый план — миф, с помощью которого "Украина пытается уйти от политического урегулирования по Донбассу".

Эти слова — свидетельство тому, что впереди у Украины не только новый этап обострения на фронте, но и следующий раунд переговоров — Россия шантажирует: без политических уступок Киева "игра в перемирие" теряет для Москвы всякий смысл.