Весеннее обострение. Зачем Зеленскому встречаться с Путиным и войдут ли США в переговоры по Донбассу
На Донбассе увеличилось количество обстрелов, переговоры в Минске зашли в тупик, а Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным с глазу на глаз.
"С января ситуация с обстрелами, в том числе с применением запрещенных минскими договоренностями видов вооружения, на линии соприкосновения постепенно накалялась", — говорит Константин Реуцкий, исполнительный директор "Восток SOS", глядя в отчет за январь — март, подготовленный его организацией. Он отмечает: после относительно долгого затишья [официально продолжается перемирие, установленное 27 июля 2020 года] на Донбассе вновь заговорили снайперы и артиллерия.
Это подтверждают и в штабе операции Объединенных сил: например, в феврале зафиксировано 180 нарушений тишины, что в три раза больше, чем в августе прошлого года. В марте интенсивность обстрелов только возросла. В результате за последние два с половиной месяца на передовой погибли 23 украинских военных. Среди них Александр Пекур из села Гуровщина Киевской области. В него попала вражеская снайперская пуля в районе Марьинки.
"Несмотря на активизацию пророссийских сил на Донбассе, украинское политическое руководство и международные партнеры иногда пытаются замалчивать некоторые нарушения с их стороны, наверное, в надежде уладить ситуацию", — отмечает Реуцкий.
В ожидании провокаций
Последние несколько недель в информационном поле только и слышны новости с Донбасса. Украинские военные рапортуют об активизации боевиков, представители незаконных вооруженных формирований прибегают к десяткам провокаций, а российские журналисты подливают масла в огонь, заявляя о возможном скором нападении Украины.
"Но на самом деле маркеров возможного военного напряжения нет, — уверен Михаил Жирохов, украинский военный эксперт. — Для проведения военной операции необходимо завозить боекомплекты, горюче-смазочные материалы, проводить усиление группировок. Но этого не наблюдается. Более того, количество сил на Донбассе, рассчитанных для позиционных действий ударной группировки, чтобы вести активные боевые действия, нет. Да, Украина провела ротацию, пришли новые подразделения, но силы не наращиваются".
Зеленский и Путин — люди разных поколений. Разговор между ними будет бесполезным. Президент РФ — человек, взращенный коммунистической системой, с жестким кагэбистским уклоном, он признает только силу
Наступление со стороны России тоже вряд ли возможно. Во-первых, у РФ нет денег на войну — она даже заморозила многие военные проекты. Во-вторых, отсутствуют должные человеческие ресурсы.
"Попробовали мобилизовать людей для участия в учении "Кавказ-2020", но поняли, что в европейской части России всего смогут собрать не более 180 тыс., чего для наступательных действий недостаточно. Да и сам Путин делает упор на росгвардию — все лучшее отдает ей, — объясняет Олег Жданов, военный эксперт. — Так что все разговоры, что Россия везет танки к украинской границе, — ерунда. Цифры говорят об обратном. С 2016 года силы РФ у наших рубежей неизменны. Никто не пригнал дополнительных дивизий на нашу границу. Политически для России война с Украиной еще менее выгодна — тогда усилия всех лоббистов Путина в Европе, которые убеждают мир снять санкции с РФ, будут зачеркнуты одним выстрелом из пушки. Все увидят: Россия не миротворец, а агрессор и сторона конфликта".Важно
Но это еще не означает, что Кремль вовсе готов отказаться от войны, он будет искать новые и использовать старые рычаги давления на Украину. Поэтому позиционная война, которую мы видим сегодня, с обстрелами, диверсионными группами и, к сожалению, потерями, будет. Возможно, на уровне 2017–2018 годов. При этом военные эксперты говорят, что есть предположения, на каких участках могут быть локальные военные операции. Например, в Приазовье, на Светлодарской дуге, в районе Горловки и авдеевской промзоны. На всех этих участках с 2014-го не живет гражданское население, на Приазовье есть несколько хуторов, которые занимают то украинские военные, то боевики, и периодически там продолжаются боевые действия, поэтому с военной точки зрения использовать артиллерию можно. В результате таких действий боевики, возможно, хотели бы попробовать отвоевать часть серой зоны.
Но обо всех шагах противника украинская сторона будет знать наперед.
"Тактический уровень обеспечивает наша разведка, стратегический — данные партнеров. В последние дни американские беспилотники и британские разведчики фактически висят над Донбассом — они следят за происходящим на оккупированных территориях, — уверен Михаил Жирохов. — Такой активности не было последние два-три года. Поэтому если кто-то заметит какие-то объекты в тылу, будет нанесен артиллерийский удар — так это было в авдеевской промке, когда 72-я отдельная механизированная бригада ударила по складам и местам базирования боевиков".
Заглянуть в глаза Путину
"Откладывать нельзя", — в начале марта сказал Владимир Зеленский. Он уверен: если ситуация на востоке Украины будет еще обостряться, участникам "нормандской четверки" необходимо собраться для переговоров. Если в ближайшее время договориться о встрече не удастся, он готов к переговорам с каждым из лидеров стран-участниц по отдельности, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Владимир Александрович все еще думает, что простой разговор с Путиным с глазу на глаз способен изменить ход войны, — замечает Олег Жданов. — Таковы его амбиции. Но Зеленский и Путин — люди разных поколений. Президент РФ — человек, взращенный коммунистической системой, с жестким кагэбистским уклоном, он признает только силу: пуля в лоб или ноги в таз с цементом — и в воду, других разговоров с ним быть не может. Украинский гарант — "продукт" бизнеса, он считает, что надо просто встретиться и поговорить, он приведет аргументацию по Донбассу — и все, убедит Путина вывести войска. Но такое представление — ошибка, которая будет равна капитуляции".
История уже знает как минимум один такой пример: в ноябре 2013 года экс-президент Виктор Янукович в Сочи уже встречался с Владимиром Путиным без свидетелей, после чего Украина отказалась от европейского вектора развития и подписания Евроассоциации.
Но именно прямые переговоры могут быть выгодны российской стороне. Во-первых, Россия стремится нивелировать "нормандский формат" и избавиться от западных модераторов — она хочет ограничиться Минском. А там из участника переговоров легко превратиться в посредника, выдвинув на первый план так называемых представителей ОРДЛО. Недаром же пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков о встрече тет-а-тет с Зеленским заявил: "Все возможно".
Во-вторых, такая встреча ничего хорошего Украине не принесет. Украинская сторона сама фактически отказывается от поддержки европейцев, которые и без того устали от наших проблем и хотят решать свои — Ангела Меркель осенью покинет пост канцлера, а Эммануэль Макрон готовится к президентским выборам 2022 года. Тем более на помощь Зеленскому не смогут прийти опытные советники: замглавы Офиса президента Андрей Ермак, один из кураторов российского направления, — новичок в большой политике, а первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, еще одного участника переговоров в Минске, многие считают человеком, близким к Кремлю. Последний — чиновник времен Виктора Януковича, после подписания первых "минских протоколов" он стал советником Петра Порошенко, а после победы Владимира Зеленского — членом и его команды. Эксперты говорят: назначение Демченко при Зеленском означало, что Украина была готова договариваться с РФ.
Роль для США
Хотя, с другой стороны, можно допустить, что Зеленский не хочет личной встречи с Путиным и не готов к прямым переговорам. Говоря о решении конфликта на Донбассе, он все чаще вспоминает западных партнеров и ссылается на консультации с ними. Возможно, Зеленский, анонсируя встречу с хозяином Кремля, старается попросить Берлин и Париж повлиять на Москву. А так как Франция и Германия не заинтересованы в исчезновении "нормандского формата" и образовании нового при участии США — для них это вопрос их доминирования в Европе, — они могут услышать Зеленского.
России выгодно нивелировать "нормандский формат" и избавиться от западных модераторов — она хочет ограничиться Минском
Но США все-таки могут стать участником переговоров по Донбассу. О "сильном и устойчивом лидерстве" Штатов говорят эксперты аналитического центра Atlantic Council. Они разработали рекомендации для администрации американского президента Джо Байдена в украинском вопросе — предложили пять путей возможного участия США.
Среди них: присоединение к "нормандскому формату", создание Будапештского на основе украинских предложений, формирование двухсторонней переговорной площадки США — РФ и назначение специального посредника или чиновника высокого уровня для переговоров.
"Политически Путин может с большей вероятностью пойти на сделку, если процесс подчеркнет статус России как великой державы наряду с США", — отмечают аналитики в докладе. Экс-посол США в Киеве и нынешний руководитель Atlantic Council Джон Хербст уверен: "Пришло время для первого телефонного разговора двух президентов — Зеленского и Байдена, после чего должна состояться их встреча с целью установления или восстановления доверительных отношений между главами США и Украины".
Очевидно, что иностранные партнеры — будь-то европейцы или американцы — в любом случае, понимая, как может действовать Путин, сегодня не допустят личной встречи президентов Украины и России. Наша страна стратегически важна для них.Важно
"Сейчас боеспособностью Украины и развитием демократии больше занимаются наши партнеры, особенно американцы и британцы, они просто заставляют: продолжайте военную реформу, реформируйте суды, проводите операцию "деолигархизация". Конечно, Штаты напрямую никогда не будут ссориться с Россией, но им нужна Украина, чтобы душить Путина и его окружение. Нашими руками они пытаются поменять политическую элиту в России, — продолжает Олег Жданов. — И в данный момент наши интересы совпадают. И если даже США на время забудут об Украине, то Великобритания подхватит. Они с Турцией пытаются построить мост из Европы в Азию через Украину. Им также Украина нужна как рычаг давления на Россию. Если раньше Путин мог сказать: "Сейчас ракетой по Берлину", то теперь он может услышать в ответ: "Сначала надо через Киев пройти". И тут Путин увязнет в позиционной войне — пока будет вести ее, его свергнут нынешние соратники".
Секретный план
Тем временем, по словам Андрея Ермака, на столе у Путина лежит новый план урегулирования по Донбассу, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной. Что в нем — до сих пор точно неизвестно. Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович говорит: пока документ не согласован — нет смысла разглашать его содержание, но уверяет, что это уточненный протокол, привязывающий все шаги к миру, о которых в 2019-м удалось договориться в Нормандии, к календарю.
Штаты напрямую никогда не будут ссориться с Россией, но им нужна Украина, чтобы нашими руками попытаться поменять политическую элиту в России
Но этот подход, видимо, не устраивает Россию. Журналист и член украинской переговорной группы в Минске Сергей Гармаш рассказывает, что впервые эти предложения, так называемые кластеры перемирия, появились во время заседания Трехсторонней контактной группы полтора месяца назад, и уже тогда первым запротестовал заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он неожиданно для всех ворвался "в эфир" и заявил: в "нормандском формате" никакие дорожные карты нарабатываться не могут, потому что нельзя вмешиваться во внутренние дела Украины. На днях сказанное на закрытой встрече Козак повторил журналистам. В интервью он назвал войну на Донбассе "братоубийством", представителей региона — стороной конфликта и уточнил, что новый план — миф, с помощью которого "Украина пытается уйти от политического урегулирования по Донбассу".
Эти слова — свидетельство тому, что впереди у Украины не только новый этап обострения на фронте, но и следующий раунд переговоров — Россия шантажирует: без политических уступок Киева "игра в перемирие" теряет для Москвы всякий смысл.