Президент ввел в состав СНБО вице-премьера Федорова

По данным СМИ, Михаил Федоров руководил digital-направлением предвыборной кампании Зеленского в 2019 году.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Соответствующий указ №102/2021 "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" опубликован на сайте главы государства в пятницу, 19 марта.

"Согласно ч.4 ст.107 Конституции Украины постановляю … ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича", – сообщается на сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

По информации Liga.net, Федоров руководил digital-направлением предвыборной кампании Зеленского в 2019 году.

Отметим, недавно Михаил Федоров рассказал о дальнейших планах по цифровизации экономики на встрече с президентом Украины. По словам Федорова, цель попасть в ТОП-20 стран среди цифровых стран ему озвучил президент Владимир Зеленский. Для этого необходимо, чтобы у каждого украинца был доступ к скоростному интернету в любой части страны.