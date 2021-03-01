"Цель - войти в ТОП-20 цифровых стран мира", - Федоров о планах цифровизации Украины
Для достижения цели, в Министерстве планируют перевести 100% госуслуг в онлайн, покрыть 95% страны скоростным интернетом и другие мероприятия.
Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о дальнейших планах по цифровизации экономики на встрече с президентом Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Среди основных приоритетов Министерства:
- Перевод 100% государственных услуг в онлайн
- Доступ 95% украинцев к скоростному интернету
- Увеличение доли IT в ВВП страны до 10%
- Привлечение 6 млн украинцев к программе развития цифровых навыков.
По словам Федорова, цель попасть в ТОП-20 стран среди цифровых стран ему озвучил президент Владимир Зеленский. Для этого необходимо, чтобы у каждого украинца был доступ к скоростному интернету в любой части страны.
Отмечается, что за год более 500 тыс. человек прошли курс по цифровой грамотности. А за 2020 год у 7 млн населения страны появился доступ к интернету 4-G, у 2 млн из них он появился впервые. В Минцифры также обещают интернет на главных автотрассах и в социальных объектах — школах, больницах и т.д.
Напомним, Михаил Федоров рассказал о том, какие есть трудности с внедрением онлайн-голосования.
Также в скором времени появится версия "Дії" на английском языке.
Отметим Фокус брал интервью у Министра Федорова, в котором обсудили внедрение особых условий для IT, е-паспорта и также о планах на министерство.