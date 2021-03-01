"Мета — увійти в ТОП-20 цифрових країн світу", — Федоров про плани цифровізації України

Для досягнення мети в Міністерстві планують перевести 100% держпослуг в онлайн, покрити 95% країни швидкісним інтернетом та інші заходи.

Віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про подальші плани щодо цифровізації економіки на зустрічі з президентом України. Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

Серед основних пріоритетів Міністерства:

Переведення 100% державних послуг в онлайн

Доступ 95% українців до швидкісного інтернету

Збільшення частки IT у ВВП країни до 10%

Залучення 6 млн українців до програми розвитку цифрових навичок.

За словами Федорова, мету потрапити в ТОП-20 країн серед цифрових країн йому озвучив президент Володимир Зеленський. Для цього необхідно, щоб у кожного українця був доступ до швидкісного інтернету в будь-якій частині країни.

Зазначається, що за рік понад 500 тис. осіб пройшли курс з цифрової грамотності. А за 2020 рік у 7 млн населення країни з'явився доступ до інтернету 4-G, у 2 млн з них він з'явився вперше. У Мінцифри також обіцяють інтернет на головних автотрасах і в соціальних об'єктах — школах, лікарнях тощо.

Нагадаємо: Михайло Федоров розповів про те, які є труднощі з впровадженням онлайн-голосування.

Також незабаром з'явиться версія "Дії" англійською мовою.

Зазначимо, що Фокус брав інтерв'ю в міністра Федорова, у якому обговорили впровадження особливих умов для IT, е-паспорта і також про плани на міністерство.