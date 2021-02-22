Минцифры готовит запуск англоязычной версии портала "Дія"

Версию портала на английском языке планируют запустить для иностранцев и граждан Украины, которые проживают за границей.

Академия электронного управления Эстонии (eGA) объявила тендер на проведение исследования для определения необходимого объема услуг по разработке англоязычной версии портала "Дія".

Об сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Facebook.

Версию государственного онлайн-портала на английском языке планируют запустить для предоставления е-услуг для иностранцев и граждан Украины, которые проживают за границей.

"Согласно условиям тендера задачи включают: подготовку промо-ролика; проведение, сопровождение и аналитику маркетинговой кампании в интернете; разработку интернет-страницы, направленной на оценку потенциальной целевой аудитории", – сообщает Минцифры в соцсети.

Отметим, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров Федоров анонсировал новые электронные услуги, которые должны появиться уже весной. Среди них — изменение места регистрации онлайн. А недавно Верховная Рада приравняла бумажные и электронные водительские удостоверения в Украине.