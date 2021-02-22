Мінцифри готує запуск англомовної версії порталу "Дія"

Версію порталу англійською мовою планують запустити для іноземців і громадян України, які проживають за кордоном.

Академія електронного урядування Естонії (eGA) оголосила тендер на проведення дослідження для визначення необхідного обсягу послуг із розробки англомовної версії порталу "Дія".

Про повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Facebook.

Версію державного онлайн-порталу англійською мовою планують запустити для надання е-послуг для іноземців і громадян України, які проживають за кордоном.

"Згідно з умовами тендеру завдання враховують: підготовку промо-ролика; проведення, супровід та аналітику маркетингової кампанії в інтернеті; розробку інтернет-сторінки, спрямованої на оцінку потенційної цільової аудиторії", — повідомляє Мінцифри в соцмережі.

Зазначимо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нові електронні послуги, які повинні з'явитися вже навесні. Серед них — зміна місця реєстрації онлайн. А нещодавно Верховна Рада прирівняла паперові та електронні водійські посвідчення в Україні.