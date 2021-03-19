Президент ввів до складу РНБО віцепрем'єра Федорова

За даними ЗМІ, Михайло Федоров керував digital-напрямком передвиборчої кампанії Зеленського у 2019 році.

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки та оборони України віцепрем'єр-міністра України — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Відповідний указ №102/+2021 "Про зміну в складі Ради національної безпеки та оборони України" опублікований на сайті голови держави в п'ятницю, 19 березня.

"Згідно з ч.4 ст.107 Конституції України постановляю ... ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Федорова Михайла Альбертовича", — повідомляється на сайті голови держави.

Указ набирає чинності з дня його публікації.

За інформацією Liga.net, Федоров керував digital-напрямком передвиборчої кампанії Зеленського у 2019 році.

Зазначимо, що недавно Михайло Федоров розповів про подальші плани щодо цифровізації економіки на зустрічі з президентом України. За словами Федорова, мету потрапити в ТОП-20 країн серед цифрових країн йому озвучив президент Володимир Зеленський. Для цього необхідно, щоб у кожного українця був доступ до швидкісного інтернету в будь-якій частині країни.