"Сразу возьмем самое лучшее". Аваков рассказал, когда украинцы будут жить, как в Европе

"Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И Европа не может быть счастливой при несчастной Украине", рассказал министр МВД.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время обсуждения темы трансплантации донорских органов в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил, что Украина лучше Польши.

"Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине – так не будет", — сказал Аваков.

В то же время глава МВД отметил, что украинцы должны себя уважать, чтобы стремиться к европейским стандартам.

"То, что мы сегодня обсуждаем — это качество жизни, какое есть в Европе. И мы это только начинаем обсуждать. Но мы быстро этот путь пройдем, потому что мы, может быть, последние в Европе, кто этим занимается, но зато мы имеем весь опыт знаний. Мы сразу возьмем самое лучшее. Люди у нас точно лучше", — заявил Аваков.

После этих слов зал начал аплодировать.

[ + – ] Аваков заявляет, что "Украина лучше Польши" с 2:27:45

Напомним, в середине февраля сообщалось, что Евросоюз разрешил Польше перепродать Украине 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

А 12 марта представитель Управления по делам иностранцев в Польше заявил, что количеств получивших вид на жительство в Польше граждан Украины превысило 250 тысяч.