"Відразу візьмемо найкраще". Аваков розповів, коли українці будуть жити, як в Європі

"Україна краще Польщі. І Європи без України немає. І Європа не може бути щасливою при нещасній Україні", розповів міністр МВС.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час обговорення теми трансплантації донорських органів у ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" заявив, що Україна краще Польщі.

"Нехай мене пробачать поляки, але я думаю, що Україна краще Польщі. І Європи без України немає. І якщо хтось ще цього не розуміє, що може бути щаслива Європа при нещасній Україні — так не буде", — сказав Аваков.

У той же час глава МВС зазначив, що українці повинні себе поважати, щоб прагнути до європейських стандартів.

"Те, що ми сьогодні обговорюємо — це якість життя, яке є в Європі. І ми це тільки починаємо обговорювати. Але ми швидко цей шлях пройдемо, тому що ми, можливо, останні в Європі, хто цим займається, але зате ми маємо весь досвід знань. Ми відразу візьмемо найкраще. Люди у нас точно краще ", — заявив Аваков.

Після цих слів зал почав аплодувати.

[ + – ] Аваков заявляє, що "Україна краще Польщі" з 2:27:45

Нагадаємо, в середині лютого повідомлялося, що Євросоюз дозволив Польщі перепродати Україні 1,2 мільйона доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

А 12 березня представник Управління у справах іноземців в Польщі заявив, що кількість громадян України, які отримали посвідку на проживання в Польщі перевищила 250 тисяч.