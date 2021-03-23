НАБУ обязали открыть производство против главы Черкасской ОДА Скичко, - СМИ

После жалобы суд якобы распорядился, чтобы детективы начали расследовать возможные злоупотребления властью.

Глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко должен стать фигурантом уголовного производства НАБУ. Об этом пишет агентство "Українські новини", ссылаясь на материалы суда.

По данным СМИ, 18 февраля в НАБУ подали заявление об уголовном правонарушении: злоупотреблении властью или служебным положением со стороны Черкасского губернатора Александра Скичко. Правоохранители не внесли данные в Единый реестр досудебных расследований и не начали работать по этому делу, поэтому истец обратился в суд.

18 марта суд ("УН" не указали конкретную инстанцию) удовлетворил жалобу гражданина и распорядился, чтобы НАБУ начали уголовное производство, как того требует Уголовно-процессуальный кодекс.

Ранее Александр Скичко объявил об усилении карантина в Черкасской области. По словам губернатора, он решил "действовать на опережение", чтобы регион не оказался в "красной" зоне. С 22 марта здесь будут действовать такие ограничения:

запрещаются массовые мероприятия;

рестораны, кафе, бары, ночные клубы должны закрываться после 23:00.

увеличивается количество общественного транспорта на популярных маршрутах и усиливается контроль за использованием средств защиты от инфекции;

увеличивается количество койко-мест.

Александр Скичко пообещал следить за соблюдением таких ограничительных мер до 25 марта. По его словам, если местные жители будут массово нарушать запреты — карантин еще сильнее ужесточат.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро закрыли уголовное производство о возможной недостоверной информации в декларации главы МВД Арсена Авакова. Предполагалось, что министр мог не указать в отчетах за 2018-2019 год виллу в Италии стоимостью около 3,3 миллионом евро. Расследование пришлось остановить после того, как Конституционный суд убрал уголовную ответственность за ложное декларирование.

По данным "Центра противодействия коррупции", Арсен Аваков в 2017 году через свою компанию купил виллу в коммуне Сан-Феличе-Чирчео прибрежной провинции Латина. Кроме того, в 2015-2018 годах министр декларировал денежные активы, но якобы не указывал доходы от банковских процентов. После этого НАБУ обратило внимание на расхождения в доходах жены министра и начало расследование.