НАБУ закрыло уголовное производство по вилле Авакова в Италии за 3,3 млн евро

Основанием для прекращения расследования стало решение Конституционного суда по ликвидации ответственности за недостоверную информацию в декларациях.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вынуждены были прекратить расследование касательно возможной лжи в декларации главы МВД Арсена Авакова, который, вероятно, не указал в своих электронных декларациях за 2018 и 2019 годы виллу в Италии, ориентировочная стоимость которой — 3,3 млн евро. Поводом для такого решения стала ликвидация Конституционным судом уголовной ответственности за недостоверное декларирование, сообщает "Центр противодействия коррупции".

Отмечается, что министр приобрел виллу в Италии через свою компанию в октябре 2017 года. Ее площадь — 566 квадратных метров. Она находится в имеющей выход к морю коммуне Сан-Феличе-Чирчео провинции Латина.

Также в течение 2015-2018 годов Аваков декларировал денежные активы от 49 тыс. гривен до 1,9 млн долларов, но не сообщал о доходах от процентов, которые начислялись банками. Сотрудники НАБУ обратили внимание и на расхождения в доходах жены министра, что могло свидетельствовать о недостоверных данных. Также детективы обнаружили, что в декларации Авакова за 2018 год не указаны две кипрские компании, хотя они перестали функционировать только в 2019 году.

Все вышеперечисленное могло стать основанием для привлечения министра к ответственности, однако после решения Конституционного суда недостоверная информация в декларациях не является преступлением.

Отметим, 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции", отменил уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации, а также лишил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ряда проверочных полномочий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказ нардепов "Слуги народа" от поддержки его решения уволить судей Конституционного суда может стать причиной для роспуска Верховной Рады. В Раде собрали более 200 подписей под заявлением с требованием отставки судей КСУ.

Из-ра решения КСУ пришлось закрыть сотни уголовных производств, в том числе — против мэра Одессы Геннадия Труханова.